Навіть суд не допоможе: як шахраї продають квартири без відома власників

Шахраї можуть продати квартиру без відома власника за допомогою підроблених документів, а повернути відібране житло навіть через суд буває складно. Особливо ризикують українці, які тривалий час живуть за кордоном.

Як шахраї продають квартири без відома власників

Найчастіше шахраїв цікавлять квартири, власники яких тривалий час не з'являються вдома, повідомляє OBOZ.UA.

Це стосується українців, які виїхали за кордон, а також самотніх пенсіонерів. У зоні ризику перебуває і житло померлих людей, якщо спадкоємці не оформили на нього свої права. Таке майно за певних умов можуть визнати відумерлою спадщиною та передати територіальній громаді.

Щоб заволодіти чужою нерухомістю, шахраї підробляють довіреності, договори дарування, свідоцтва про шлюб та інші документи. За їх допомогою вони намагаються переоформити квартиру, після чого швидко продати її іншій людині. Іноді ціну навмисно занижують, щоб якомога швидше знайти покупця.

Наприклад, у Києві громадянин Росії намагався отримати квартиру померлої жінки за підробленим свідоцтвом про шлюб. За документом вони нібито одружилися ще у 1998 році. В іншій справі квартиру пенсіонерки намагалися переоформити за договором дарування від 2006 року, проте підпис нотаріуса виявився фальшивим.

Особливо складною ситуація стає після перепродажу нерухомості. Новий покупець може не знати, що квартиру спочатку переоформили за підробленими документами. Якщо його визнають добросовісним набувачем, повернення житла через суд може ускладнитися.

Як захистити квартиру від шахраїв

Перед купівлею квартири важливо переконатися, що її продає законний власник. У день укладення угоди нотаріус має перевірити інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зокрема кому належить житло та чи мають інші особи зареєстровані права на нього.

Нотаріуса краще обрати самостійно, а не погоджуватися одразу на кандидатуру продавця. Його дані можна перевірити в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Після підписання договору купівлі-продажу нотаріус має зареєструвати право власності на квартиру за покупцем у Державному реєстрі речових прав. Після купівлі також варто отримати всі ключі від квартири та змінити замки.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити документи продавця, технічний паспорт і дані в Державному реєстрі речових прав. Особливу увагу слід приділити житлу, яке за короткий час кілька разів продавали або переоформлювали, адже це може свідчити про ризики для покупця.