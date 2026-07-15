Статусу УБД недостатньо: хто може отримати житло від держави

Учасники бойових дій можуть претендувати на житло від держави, але самого статусу УБД для цього недостатньо. Спочатку людина має підтвердити, що потребує поліпшення житлових умов, і стати на квартирний облік.

Хто з УБД має право на квартирний облік

Подати заяву можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць, а також внутрішньо переміщені особи, повідомило Міністерство у справах ветеранів.

Водночас пільговий статус не означає автоматичного зарахування до черги. Для цього потрібно мати підстави, які підтверджують, що нинішні житлові умови не відповідають установленим вимогам.

За яких умов можуть поставити у квартирну чергу

Однією з підстав є недостатня житлова площа на одну людину. На облік також можуть поставити сім'ю, якщо в одній кімнаті живуть кілька родин або особи різної статі віком від дев'яти років.

Звернутися по поліпшення житлових умов можна і тоді, коли квартира чи будинок не відповідають санітарним або технічним вимогам. Це стосується також тих, хто мешкає у гуртожитку чи комунальній квартирі.

Окремою підставою може бути тяжке хронічне захворювання одного з членів сім'ї, через яке спільне проживання неможливе. На квартирний облік можуть претендувати й люди, які щонайменше п'ять років орендують житло за договором найму.

Які документи потрібні та куди їх подавати

Для постановки на облік потрібно подати заяву, яку мають підписати всі повнолітні члени сім'ї. До неї додають довідки про зареєстроване місце проживання, копії документів, що підтверджують пільговий статус, а також довідки про перебування або неперебування на квартирному обліку за місцем роботи.

Внутрішньо переміщеним особам додатково потрібна довідка ВПО.

Подати документи можна до ЦНАПу, виконавчого комітету місцевої ради або районної державної адміністрації в Києві за місцем проживання. Заяву мають розглянути протягом одного місяця.

Після цього заявник отримує письмове рішення про постановку на облік або відмову із зазначенням причин. Залежно від категорії людину включають до загальної, першочергової або позачергової черги.

Постановка на облік не означає, що квартиру нададуть одразу. Людина має чекати просування черги. Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради, після чого заявник отримує ордер на заселення.

Хто може отримати грошову компенсацію замість житла

Грошова компенсація доступна не всім учасникам бойових дій. На неї можуть претендувати особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни, а також сім'ї загиблих Захисників і Захисниць.

Для цього вони обов'язково мають перебувати на квартирному обліку. Крім того, площа житла, яке вже належить сім'ї, має становити менш як 13,65 квадратного метра на одну людину.