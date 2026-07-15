Кто из участников боевых действий имеет право на постановку на квартирный учет

Подать заявление могут участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц, а также внутренне перемещенные лица, сообщило Министерство по делам ветеранов.

В то же время льготный статус не означает автоматического зачисления в очередь. Для этого необходимо иметь основания, подтверждающие, что нынешние жилищные условия не соответствуют установленным требованиям.

При каких условиях можно встать в квартирную очередь

Одним из оснований является недостаточная жилая площадь на одного человека. На учет также могут поставить семью, если в одной комнате проживают несколько семей или лица разного пола в возрасте от девяти лет.

Обратиться за улучшением жилищных условий можно и в том случае, если квартира или дом не соответствуют санитарным или техническим требованиям. Это касается также тех, кто проживает в общежитии или коммунальной квартире.

Отдельным основанием может служить тяжелое хроническое заболевание одного из членов семьи, из-за которого совместное проживание невозможно. На квартирный учет могут претендовать и люди, которые не менее пяти лет арендуют жилье по договору найма.

Какие документы нужны и куда их подавать

Для постановки на учет необходимо подать заявление, которое должны подписать все совершеннолетние члены семьи. К нему прилагаются справки о зарегистрированном месте жительства, копии документов, подтверждающих льготный статус, а также справки о наличии или отсутствии стоянки на квартирном учете по месту работы.

Внутренне перемещенным лицам дополнительно требуется справка ВПЛ.

Подать документы можно в ЦНАП, исполнительный комитет местного совета или районную государственную администрацию в Киеве по месту жительства. Заявление должны рассмотреть в течение одного месяца.

После этого заявитель получает письменное решение о постановке на учет или отказе с указанием причин. В зависимости от категории человека включают в общую, первоочередную или внеочередную очередь.

Постановка на учет не означает, что квартиру предоставят сразу. Человеку придется ждать продвижения по очереди. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета, после чего заявитель получает ордер на заселение.

Кто может получить денежную компенсацию вместо жилья

Денежная компенсация доступна не всем участникам боевых действий. На нее могут претендовать лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны, а также семьи погибших защитников и защитниц.

Для этого они обязательно должны состоять на квартирном учете. Кроме того, площадь жилья, которое уже принадлежит семье, должна составлять менее 13,65 квадратных метра на одного человека.