Після смерті власника квартири нерухомість не завжди переходить лише дітям або чоловіку чи дружині. Якщо заповіту немає, право на спадщину визначають за встановленою законом черговістю спорідненості. Водночас у спадкоємців є шість місяців, щоб заявити про свої права.

Як діяти, щоб не втратити права на житло

Оформлення нерухомості після смерті родича вимагає чіткого дотримання термінів, особливо за відсутності заповіту. У такій ситуації житло розподіляється між родичами за законом у чітко визначеній послідовності, про що нагадали у Центрі правової допомоги. Порушення встановлених процедур або пропуск строків загрожує втратою прав на майно чи виснажливими судовими тяганинами.

Хто стоїть першим у черзі на спадкову нерухомість

Якщо спадкодавець не залишив заповіту або документ визнано недійсним, майно розподіляється за п'ятьма чергами спорідненості згідно зі статтями 1258–1267 Цивільного кодексу України. Кожна наступна черга отримує право на нерухомість лише у разі повної відсутності, відмови або усунення попередників.

До першої черги належать діти померлого (включно з усиновленими та народженими поза зареєстрованим шлюбом), той із подружжя, хто пережив спадкодавця, а також батьки. За загальним правилом квадратні метри діляться між ними в абсолютно рівних частках, однак нотаріус обов'язково виокремлює частку у спільному майні подружжя, якщо житло купувалося у шлюбі.

Якщо дитина померла раніше за спадкодавця, вступає в дію спадкування за правом представлення: частку батька чи матері мають право успадкувати онуки.

Які ще черги можуть претендувати на квартиру

Коли спадкоємців першого кола немає, право переходить далі:

Друга черга: рідні брати, сестри, а також дідусі й бабусі з обох сторін.

рідні брати, сестри, а також дідусі й бабусі з обох сторін. Третя черга: рідні дядьки та тітки.

рідні дядьки та тітки. Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю щонайменше 5 років до моменту його смерті (наявність спільного побуту доведеться підтверджувати документально або через суд).

особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю щонайменше 5 років до моменту його смерті (наявність спільного побуту доведеться підтверджувати документально або через суд). П'ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці померлого (непрацездатні особи, для яких допомога померлого була єдиним засобом до існування понад 5 років).

У які терміни потрібно обов'язково вкластися

Загальний термін для прийняття спадщини становить рівно шість місяців із моменту відкриття спадщини – дня смерті особи або оголошення її померлою. Поширена помилка – очікувати закінчення пів року і лише тоді йти до нотаріуса: звертатися із заявою необхідно саме всередині цього шестимісячного вікна.

Варто пам'ятати, що воєнний стан не призупиняє автоматично цей перебіг. Виняток становлять спадкоємці, які постійно проживали та були зареєстровані разом із померлим на момент смерті, а також неповнолітні й недієздатні особи – вони вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не написали письмову відмову. Проте для реєстрації права власності на квартиру візит до нотаріуса все одно неминучий.

Як виглядає покроковий алгоритм переоформлення квартири

Щоб отримати повне право розпоряджатися нерухомістю, потрібно пройти чотири послідовні кроки:

Звернення до нотаріуса: подайте заяву про прийняття спадщини державному або приватному нотаріусу (під час воєнного стану це дозволено робити у будь-якого нотаріуса України незалежно від місця проживання померлого). Збір пакету документів: підготуйте свідоцтво про смерть, свій паспорт, РНОКПП, підтвердження родинних зв'язків (свідоцтва про народження чи шлюб), правовстановлюючі документи на квартиру (договір купівлі-продажу, дарування чи свідоцтво про право власності) та експертну оцінку для сплати податків (якщо спадкоємці не належать до першої черги з нульовою ставкою). Отримання свідоцтва: після завершення 6 місяців від дня смерті нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Реєстрація нерухомості: нотаріус вносить дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, після чого ви стаєте повноправним власником.

Що робити у разі пропуску строків або суперечок

Якщо пів року пропущено, є два виходи із ситуації: отримати письмову згоду інших спадкоємців, які вчасно подали заяви, або звертатися з позовом до суду. Суд надасть додатковий строк лише за наявності вагомих, об'єктивних перешкод (тяжка хвороба, військова служба), а просте незнання норм закону поважною причиною не визнається.

Коли на одну квартиру претендують кілька спадкоємців і вони не можуть узгодити частки мирним шляхом, спір вирішується судом із визначенням часток кожного претендента.

До слова, якщо спадкоємці не залишилось, то майно померлого вважається відумерлим. Для такого визнання майна - громада має звернутись до суду з відповідною заявою. Відповідно далі - майно переходить у власність територіальної громади.