Родич залишив земельний пай: чому спадкоємцям можуть відмовити в оформленні землі

Навіть якщо померлий родич мав документи на земельний пай, спадкоємці не завжди можуть одразу оформити землю у власність. Вирішальне значення має те, які саме права на землю він встиг оформити за життя.

Коли спадкоємцям можуть відмовити в оформленні землі

Сертифікат на земельний пай не означає, що людина володіє конкретною ділянкою. Він підтверджує право отримати землю, яку ще потрібно виділити та оформити у власність. Якщо власник паю помер до завершення цієї процедури, спадкоємці не можуть одразу зареєструвати ділянку на своє ім'я, пише 24 Канал.

Проблеми можуть виникнути й тоді, коли державні акти на землю виготовили вже після смерті людини. Такі документи самі по собі не підтверджують, що померлий набув право власності на ділянки за життя.

Рівненський апеляційний суд розглянув справу жінки, яка намагалася успадкувати земельні ділянки дідуся. Він мав сертифікат на пай, але не встиг оформити землю у власність. Суд відмовив їй у визнанні права власності на ділянки та залишив рішення першої інстанції без змін. Проте право на земельний пай також може переходити у спадщину, навіть якщо ділянку ще не оформили у власність.

Як оформити земельний пай у спадщину

Для оформлення спадщини потрібно звернутися до нотаріуса та надати документи, які підтверджують права померлого на землю. Це може бути сертифікат на пай, державний акт або інші документи, що підтверджують право на землю.

Також необхідно перевірити, чи має земельна ділянка кадастровий номер і чи зареєстроване право власності на неї. Відповідну інформацію можна отримати з Державного земельного кадастру.

Якщо померлий не завершив оформлення землі, спадкоємцям спочатку потрібно оформити право на пай, а потім пройти процедуру виділення ділянки та реєстрації власності. Якщо документи втрачені, підтвердження права на землю можна шукати в архівах або органах місцевого самоврядування.

У разі відмови нотаріуса варто отримати письмову постанову із зазначенням причин. Якщо спадкоємець вважає відмову необґрунтованою, він може оскаржити її в суді.

Нагадаємо, для продажу земельної ділянки у 2026 році власнику потрібно підготувати документи, що підтверджують право власності, та витяг із Державного земельного кадастру. Якщо земля не має кадастрового номера, укласти договір купівлі-продажу неможливо.