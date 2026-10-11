На купівлю квартири лише 30 днів: що потрібно знати власнику сертифіката "єВідновлення"

Купити квартиру за програмою "єВідновлення" можна як у новобудові, так і на вторинному ринку. Однак після підтвердження бронювання коштів у власника сертифіката є лише 30 днів, щоб оформити угоду.

Як купити квартиру за сертифікатом "єВідновлення"

Житловий сертифікат за програмою "єВідновлення" видають власникам житла, знищеного через війну. Його можна використати для купівлі квартири чи приватного будинку, зокрема й на етапі будівництва, зазначено у Дії.

Щоб скористатися сертифікатом, потрібно подати заяву на бронювання коштів через портал або застосунок "Дія". На порталі необхідно авторизуватися, вибрати сертифікат, перевірити контактні дані та підписати заяву. Послуга безоплатна. Також можна звернутися до ЦНАПу або нотаріуса: для цього потрібні паспорт, РНОКПП та відомості про заяву на компенсацію.

Важливо! Лише після підтвердження бронювання коштів потрібно припинити право власності на знищене житло. Зробити це можна через нотаріуса або державного реєстратора.

Перед купівлею слід перевірити документи на квартиру та узгодити з продавцем оплату за сертифікатом. Договір купівлі-продажу оформлює нотаріус, а кошти надходять безпосередньо продавцю. Право власності на придбане житло реєструють у державному реєстрі.

Скільки часу є на оформлення купівлі житла

Житловий сертифікат діє п'ять років із моменту отримання. Однак після підтвердження бронювання коштів покупець має лише 30 днів, щоб завершити оформлення документів та укласти договір купівлі-продажу.

Подання заяви ще не означає, що гроші доступні для купівлі. За наявності фінансування бронювання підтверджують протягом п'яти робочих днів. Якщо коштів немає, заявка потрапляє до електронної черги. Тому квартиру краще вибрати й перевірити документи ще до підтвердження бронювання.

Нагадаємо, якщо розгляд заяви на компенсацію за знищене житло призупинили, це не означає відмову у виплаті. Спочатку потрібно з'ясувати причину та усунути її, після чого комісія має поновити розгляд протягом п'яти робочих днів.