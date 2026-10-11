Как купить квартиру по сертификату "еВосстановление"

Жилищный сертификат по программе "еВосстановление" выдают владельцам жилья, уничтоженного в результате войны. Его можно использовать для покупки квартиры или частного дома, в том числе на этапе строительства, как указано в приложении "Дія".

Чтобы воспользоваться сертификатом, нужно подать заявление на бронирование средств через портал или приложение "Дія". На портале необходимо авторизоваться, выбрать сертификат, проверить контактные данные и подписать заявление. Услуга бесплатна. Также можно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу: для этого потребуются паспорт, РНОКПП и сведения о заявлении на компенсацию.

Важно! Только после подтверждения бронирования средств необходимо прекратить право собственности на уничтоженное жилье. Сделать это можно через нотариуса или государственного регистратора.

Перед покупкой следует проверить документы на квартиру и согласовать с продавцом оплату по сертификату. Договор купли-продажи оформляет нотариус, а средства поступают непосредственно продавцу. Право собственности на приобретенное жилье регистрируется в государственном реестре.

Сколько времени отводится на оформление покупки жилья

Жилищный сертификат действует пять лет с момента получения. Однако после подтверждения бронирования средств у покупателя есть всего 30 дней, чтобы завершить оформление документов и заключить договор купли-продажи.

Подача заявки еще не означает, что деньги доступны для покупки. При наличии финансирования бронирование подтверждают в течение пяти рабочих дней. Если средств нет, заявка попадает в электронную очередь. Поэтому квартиру лучше выбрать и проверить документы еще до подтверждения бронирования.

Напомним,если рассмотрение заявления о компенсации за уничтоженное жилье приостановлено, это не означает отказ в выплате. Сначала нужно выяснить причину и устранить ее, после чего комиссия должна возобновить рассмотрение в течение пяти рабочих дней.