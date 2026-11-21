Переселенці, які платили за оренду житла у 2025 році, ще можуть повернути частину витрачених грошей. Для цього потрібно оформити податкову знижку, однак подати документи необхідно до кінця 2026 року.

Хто може повернути частину грошей за оренду житла

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися податковою знижкою за витрати на оренду квартири або будинку, повідомляє Державна податкова служба України.

Вона дозволяє повернути частину раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб, а не отримати пряму компенсацію орендної плати. До розрахунку беруть фактичні витрати на оренду, підтверджені документами.

Отримати знижку можна за двох умов. Переселенець та члени його сім'ї першого ступеня споріднення не повинні мати іншого житла, придатного для проживання. Виняток передбачений для нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Також заявник не повинен отримувати бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання.

Які документи потрібно подати, щоб повернути частину грошей за оренду

Для оформлення податкової знижки необхідно підготувати документи, які підтверджують право на повернення коштів. Зокрема, потрібні:

декларація про майновий стан і доходи;

копія довідки про взяття на облік ВПО;

копія письмового договору оренди житла;

квитанції, чеки або інші підтвердження оплати;

відомості про членів сім'ї першого ступеня споріднення;

заява про відсутність обставин, які обмежують право на знижку.

Відсутність іншого придатного для проживання житла можна підтвердити витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для підтвердження відсутності бюджетної допомоги може знадобитися інформація від органів соціального захисту.

Подати декларацію за витрати на оренду житла у 2025 році потрібно до 31 грудня 2026 року включно. Зробити це можна особисто в податковому органі за місцем обліку або онлайн – через Електронний кабінет, застосунок "Моя податкова" чи портал "Дія".

Нагадаємо, переселенці можуть оформити субсидію на комунальні послуги навіть без письмового договору оренди житла. При цьому допомога на проживання ВПО не враховується під час розрахунку субсидії.