Квартира є, а в реєстрі її немає: що потрібно перевірити власникам житла

Навіть якщо на квартиру чи будинок є всі документи, інформація про нерухомість може бути відсутня в державному реєстрі. Якщо право власності оформили до 2013 року, внести відомості про житло можна через Дію.

Кому потрібно зареєструвати право власності на житло через Дію

До 2013 року право власності на житло реєстрували в БТІ. Тому інформації про такі квартири та будинки може не бути в Державному реєстрі речових прав, зазначено у Дії.

Водночас документи, оформлені за старими правилами, залишаються чинними, а відсутність запису в електронному реєстрі не означає втрату права власності. За потреби власники можуть зареєструвати своє право онлайн.

Послуга доступна власникам квартир, приватних будинків та іншої нерухомості, право власності на яку оформили до 2013 року. Реєстрація безкоштовна та діє в Києві й усіх областях України, крім Донецької та Луганської. Якщо житло має кількох співвласників, кожен може зареєструвати своє право окремо без згоди інших.

Як зареєструвати квартиру чи будинок через Дію

Для реєстрації потрібні документи, що підтверджують право власності на нерухомість, та кваліфікований електронний підпис. Подати заяву можна на порталі Дія обравши послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Процедура займає приблизно 10 хвилин і передбачає кілька кроків:

Знайти послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" у Дії.

Заповнити електронну заяву.

Додати скановані копії документів про право власності у форматі PDF.

Перевірити внесену інформацію.

Підписати та надіслати заяву.

Зазвичай реєстрація триває до 5 робочих днів. Якщо потрібно перевірити інформацію в архівах БТІ, розгляд заяви може тривати до 35 робочих днів. Результат надходить в електронному вигляді та має таку саму юридичну силу, як паперовий документ. Якщо після оформлення права власності вулицю або населений пункт перейменували, у заяві потрібно вказати актуальну адресу.

Нагадаємо, у реєстрації права власності на житло через Дію можуть відмовити, якщо документи містять помилки, інформація не збігається з даними реєстрів або заявник подав неповний пакет документів.