Квартира есть, а в реестре ее нет: что нужно проверить владельцам жилья

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Кому необходимо зарегистрировать право собственности на жилье через Дию

До 2013 года право собственности на жилье регистрировалось в БТИ. Поэтому информации о таких квартирах и домах может не быть в Государственном реестре вещных прав, отмечается в "Дії".

В то же время документы, оформленные по старым правилам, остаются в силе, а отсутствие записи в электронном реестре не означает утрату права собственности. При необходимости владельцы могут зарегистрировать свое право онлайн.

Услуга доступна владельцам квартир, частных домов и другой недвижимости, право собственности на которую было оформлено до 2013 года. Регистрация бесплатна и действует в Киеве и всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской. Если у жилья несколько совладельцев, каждый может зарегистрировать свое право отдельно без согласия других.

Как зарегистрировать квартиру или дом через Дию

Для регистрации необходимы документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, и квалифицированная электронная подпись. Подать заявление можно на портале Дія, выбрав услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Процедура занимает примерно 10 минут и состоит из нескольких шагов:

Найти услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" в "Дии".

Заполнить электронное заявление.

Добавить отсканированные копии документов о праве собственности в формате PDF.

Проверить введенную информацию.

Подписать и отправить заявление.

Обычно регистрация занимает до 5 рабочих дней. Если требуется проверка информации в архивах БТИ, рассмотрение заявления может занять до 35 рабочих дней. Результат приходит в электронном виде и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Если после оформления права собственности улицу или населенный пункт переименовали, в заявлении нужно указать актуальный адрес.

Напомним, в регистрации права собственности на жилье через "Дию" могут отказать, если документы содержат ошибки, информация не совпадает с данными реестров или заявитель подал неполный пакет документов.