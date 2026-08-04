Без ЦНАПу та паперів: як змінити місце реєстрації в гуртожитку через Дію

Студентам більше не потрібно йти до ЦНАПу, щоб зареєструвати місце проживання в гуртожитку. Заяву можна подати через портал Дія, однак послуга поки доступна не в усіх закладах освіти.

Як змінити місце реєстрації в гуртожитку через Дію

Для зміни місця реєстрації студенту потрібно авторизуватися на порталі Дія та знайти послугу "Зміна місця проживання". Далі необхідно перевірити особисті дані, обрати реєстрацію в гуртожитку, вказати заклад освіти та потрібну адресу.

Якщо договір про проживання укладений у паперовій формі, у заяві потрібно зазначити його номер і дату. Після цього документ підписують КЕП або Дія.Підписом. Подану заяву має погодити заклад освіти. Лише після цього студент зможе оплатити послугу та очікувати на рішення про реєстрацію.

Хто може змінити місце реєстрації в гуртожитку через Дію

Послуга доступна студентам, які не є військовозобов'язаними, мають податковий номер та уклали договір про проживання в гуртожитку.

Наразі подати заяву онлайн можуть студенти 23 закладів вищої освіти:

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Національного університету "Львівська політехніка";

Львівського національного університету імені Івана Франка;

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Національного університету "Київський авіаційний інститут";

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Національного університету "Одеська юридична академія";

Західноукраїнського національного університету;

Київського національного університету технологій та дизайну;

Карпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Вінницького національного технічного університету;

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

Полтавського державного аграрного університету;

Сумського національного аграрного університету;

Білоцерківського національного аграрного університету;

Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Центральноукраїнського національного технічного університету;

Уманського національного університету.

Надалі перелік закладів планують розширювати.

Нагадаємо, в Україні місце проживання потрібно зареєструвати протягом 30 календарних днів. За перше порушення зазвичай обмежуються попередженням, а повторне протягом року може загрожувати штрафом від 17 до 51 гривні. Водночас відсутність реєстрації може ускладнити оформлення документів, соціальних виплат, медичних і деяких банківських послуг.