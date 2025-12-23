Попит зріс, ціни також: який був 2025 рік для українського ринку нерухомості
- У 2025 році український ринок нерухомості демонстрував зростання попиту та підвищення цін, особливо у сегменті квартир, де ціни зросли на 19%.
- Ринок комерційної нерухомості зазнав спаду активності, хоча медіанна вартість оренди зросла на 25%, зокрема оренда офісів подорожчала на 31%.
2025 рік для українського ринку нерухомості минув у поступовому відновленні. Підсумки року показали зростання попиту та підвищення цін у більшості сегментів.
Що визначало ситуацію на ринку у 2025 році?
Ключовим фактором року стала готовність українців інвестувати у житло, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.
За результатами опитувань, близько третини потенційних покупців розглядають придбання нерухомості у 2026 році. Саме цей настрій підтримував ринок у 2025-му та формував очікування подальшого поступового відновлення.
Попит на купівлю житла / Інфографіка OLX Нерухомість
Основний фокус покупців залишався на квартирах. Інтерес розподіляється між первинним і вторинним ринками, однак пропозиція скорочувалася швидше, ніж зростав попит.
Цікаво! Упродовж року попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як кількість активних оголошень зменшилася на 15%, що безпосередньо вплинуло на динаміку цін.
Де ціни на квартири зросли найбільше?
Медіанна вартість квартир в Україні за підсумками 2025 року зросла на 19%. Найвищі ціни традиційно фіксувалися у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді.
Саме Ужгород став лідером за темпами подорожчання. У сегменті однокімнатних квартир ціни зросли на 60% за рік. Водночас Київ зберіг першість за абсолютним рівнем вартості.
До слова, за даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становить 63 тисячі доларів, тоді як у Києві – 68 тисяч доларів.
Медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири у столиці зросла на 16% упродовж року. Переважна більшість обласних центрів у західних і центральних регіонах також продемонстрували зростання вартості житла. Зниження цін спостерігалося лише у містах, розташованих поблизу лінії бойових дій, зокрема у Запоріжжі та Миколаєві.
Медіанна вартість купівлі квартири / Інфографіка OLX Нерухомість
Чому у 2025 році активніше купували будинки?
Сегмент приватних будинків у 2025 році розвивався динамічніше за квартирний. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. У результаті медіанна вартість будинків зросла на 27%. Для порівняння, таунхауси й дуплекси подорожчали лише на 5%.
Найбільше зростання цін зафіксували у Сумах та Ужгороді. Водночас найдорожчими для купівлі залишалися будинки у:
- Києві;
- Ужгороді;
- Львові;
- Одесі.
У південних і південно-східних регіонах динаміка була протилежною. У Херсоні, Дніпрі та Миколаєві ціни на будинки знизилися, що відображало безпекові ризики та слабший попит.
Медіанна вартість купівлі будинку / Інфографіка OLX Нерухомість
Як змінився ринок довгострокової оренди квартир?
У сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році й попит, і пропозиція зменшились на 3%. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%. Найпомітніше подорожчали трикімнатні квартири, де приріст цін сягнув 21%.
Медіанна вартість оренди житла/ Інфографіка OLX Нерухомість
Серед однокімнатних квартир найбільше зростання вартості зафіксували в:
- Одесі;
- Харкові;
- Львові;
- Ужгороді;
- Києві.
У Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні попереднього року. Зниження орендних ставок відбулося лише у Луцьку.
Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири у 2025 році залишився Ужгород, з орендною ставкою 21 тисяча гривень за місяць.
Що відбувалося з довгостроковою орендою будинків?
Оренда будинків у 2025 році стала одним із найактивніших сегментів – попит зріс на 19%. Водночас кількість пропозицій скоротилася на 11%, що призвело до зростання медіанної вартості оренди по Україні на 13%.
Найвищі ціни оренди будинків зафіксували в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше зростання вартості за рік відбулося у столиці, а також у Чернівцях і Сумах.
Якою була ситуація на ринку комерційної нерухомості?
На відміну від житлового сегмента, ринок комерційної нерухомості у 2025 році продемонстрував спад активності. В оренді кількість оголошень скоротилася на 12%, а число відгуків зменшилося на 9%. Попри це, медіанна вартість оренди зросла одразу на 25%.
Оренда комерційної нерухомості / Інфографіка OLX Нерухомість
Найбільше подорожчала оренда офісних приміщень, де ціни зросли на 31%. Водночас у сегменті кафе, ресторанів та кав'ярень зафіксували зниження орендних ставок на 15%.
У купівлі комерційної нерухомості попит і пропозиція скоротилися на 6%, однак медіанна ціна зросла на 11%, а найбільше подорожчали об'єкти під заклади громадського харчування.
Що ще зміниться на ринку нерухомості у 2026 році?
В Україні планують врегулювати ринок рієлторських послуг через законопроєкт №12377, який створює рекомендації уряду. Законопроєкт спрямований на запобігання монополіям, збереження конкуренції, формування прозорих правил та захист прав споживачів.
Також, ЄБРР надає кредит у 100 мільйонів євро для проєкту соціального житла в Київській області, спрямованого на ВПО та соціально вразливі категорії. Енергоефективні будинки мають стати альтернативою для людей, що втратили житло через війну.
Програма "єВідновлення" отримала розширене фінансування, включаючи 6,7 мільярда гривень на компенсації за знищене житло та 14 мільярдів гривень на житлові ваучери для ВПО.