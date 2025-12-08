Пропозиція житла під "єОселю" в Україні зросла втричі: де шукати найбільший вибір

Державна програма "єОселя" залишається одним із головних інструментів пожвавлення ринку житла в Україні. У 2025 році кількість оголошень про продаж нерухомості, що підходить під умови пільгової іпотеки, зросла в рази.

Як змінився рівень обізнаності про програму?

У 2025 році про програму "єОселя" знають 78% українців, що на 9% більше ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

Цікаво! Частка тих, хто вже скористався програмою для купівлі житла, становить 7%. Ще 41% опитаних планують оформляти кредит за програмою "єОселя". Водночас кількість тих, хто не планує користуватися програмою, скоротилася до 52%.

Як змінилася загальна кількість оголошень?

Пропозиція житла з можливістю оформлення через "єОселю" за рік зросла майже втричі. У жовтні 2024 року таких оголошень налічувалося близько 6 тисяч. У жовтні 2025 року їх кількість уже майже сягнула 17 тисяч. Значення державної іпотеки для покупців та продавців житла суттєво зросло.

У яких містах зафіксовано найбільший приріст?

Найбільший приріст пропозицій за програмою "єОселя" у:

Кропивницькому – з 13 до 61 пропозиції;

Сумах – з 63 до 223 пропозицій;

Вінниці – з 64 до 238 пропозицій;

Хмельницькому – з 84 до 311 пропозицій;

Одесі – зі 168 до 576 пропозицій;

Харкові – з 295 до 1141 пропозицій.

Саме ці міста стали лідерами за темпами зростання кількості оголошень у порівнянні з жовтнем 2024 року. В окремих регіональних центрах ринок збільшився в кілька разів лише за один рік.

Як зростала кількість виданих кредитів у 2025 році?

За даними аналітики Укрфінжитло, кількість оформлених кредитів у межах "єОселі" стабільно зростає протягом року. Уже за перший квартал 2025 року було видано понад 1 300 позик.

До середини року загальна кількість кредитів перевищила 2 900. Після третього кварталу вона зросла до 5 400, а наприкінці року наблизилася до рівня понад 7000 оформлених кредитів.

Як за рік зросла пропозиція житла за типами?

Найбільший приріст зафіксували у сегменті приватних будинків. З жовтня 2024 року до жовтня 2025 року кількість таких оголошень по всій Україні зросла на 231% – з 1 603 до 5 307 пропозицій.

Суттєво збільшився і сегмент однокімнатних квартир. За рік кількість таких об'єктів під "єОселю" зросла на 168% – з 1 874 до 5 030 оголошень.

Кількість пропозицій серед двокімнатних квартир також збільшився на 188%, а кількість пропозицій – з 1 421 до понад 4 000. Зростання показали й трикімнатні квартири – із 789 до 2 102 об'єктів.

Що відомо про програму "єОселя"?