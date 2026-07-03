Від 9 кілометрів до 30 метрів: які вулиці Львова стали міськими рекордсменками
Львів має не лише впізнавану архітектуру, а й вулиці-рекордсменки, які добре показують, як розвивалося місто. Одні тягнуться через кілька районів, інші займають усього кілька десятків метрів або зберігають масштаб давнього Львова.
Городоцька чи Зелена: яка вулиця Львова найдовша
Найдовшою вулицею Львова часто називають Городоцьку, пише 24 Канал.
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Її довжина становить 8,5 кілометра, а сама вулиця проходить через кілька районів і з'єднує центральну частину міста із західними околицями.
Городоцька сформувалася як важливий шлях у напрямку міста Городок. З часом вона не втратила транспортного значення: нині вздовж неї розташовані житлові квартали, громадські будівлі, торгові об'єкти та промислові зони. Через це вона залишається однією з найжвавіших вулиць Львова.
Втім, це не єдина довга вулиця міста. Зелена сягає близько 9 кілометрів, тому її теж згадують серед найдовших у Львові. У 19 столітті вона вважалася престижною: тут зводили маєтки впливові львівські родини.
Вулиця Городоцька у 19 та 21 столітті / Фото Вікіпедія
Вулиця завдовжки лише 30 метрів: де вона розташована
Повною протилежністю великим магістралям є вулиця Біляшівського. Її довжина становить лише 30 метрів, тому її вважають найкоротшою у Львові.
За розміром вона більше схожа на короткий прохід між будинками, ніж на звичну міську вулицю. Попри малі розміри, ця вулиця має офіційний статус.
Подібні короткі вулиці з'являлися внаслідок ущільнення забудови або перепланування старих кварталів. Такі короткі вулиці рідко потрапляють у центр уваги туристів, але добре показують, наскільки щільною була стара забудова Львова.
Найвужча вулиця Львова: чому вона має таку назву
Серед львівських рекордсменок є й вулиця Вузька. Її назва цілком відповідає вигляду: ширина цієї вулиці становить близько 3 метрів.
Вузька виникла на місці старих оборонних споруд і зберегла характер давньої міської забудови. Її особливість саме у цьому поєднанні: промовиста назва, кілька метрів між будинками й відчуття старого Львова, який формувався в дуже щільному просторі.
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