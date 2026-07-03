Городоцька чи Зелена: яка вулиця Львова найдовша

Найдовшою вулицею Львова часто називають Городоцьку, пише 24 Канал.

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Її довжина становить 8,5 кілометра, а сама вулиця проходить через кілька районів і з'єднує центральну частину міста із західними околицями.

Городоцька сформувалася як важливий шлях у напрямку міста Городок. З часом вона не втратила транспортного значення: нині вздовж неї розташовані житлові квартали, громадські будівлі, торгові об'єкти та промислові зони. Через це вона залишається однією з найжвавіших вулиць Львова.

Втім, це не єдина довга вулиця міста. Зелена сягає близько 9 кілометрів, тому її теж згадують серед найдовших у Львові. У 19 столітті вона вважалася престижною: тут зводили маєтки впливові львівські родини.

Вулиця Городоцька у 19 та 21 столітті / Фото Вікіпедія

Вулиця завдовжки лише 30 метрів: де вона розташована

Повною протилежністю великим магістралям є вулиця Біляшівського. Її довжина становить лише 30 метрів, тому її вважають найкоротшою у Львові.

За розміром вона більше схожа на короткий прохід між будинками, ніж на звичну міську вулицю. Попри малі розміри, ця вулиця має офіційний статус.

Найкоротша вулиця у Львові / Фото "То є Львів"

Подібні короткі вулиці з'являлися внаслідок ущільнення забудови або перепланування старих кварталів. Такі короткі вулиці рідко потрапляють у центр уваги туристів, але добре показують, наскільки щільною була стара забудова Львова.

Найвужча вулиця Львова: чому вона має таку назву

Серед львівських рекордсменок є й вулиця Вузька. Її назва цілком відповідає вигляду: ширина цієї вулиці становить близько 3 метрів.

Вузька виникла на місці старих оборонних споруд і зберегла характер давньої міської забудови. Її особливість саме у цьому поєднанні: промовиста назва, кілька метрів між будинками й відчуття старого Львова, який формувався в дуже щільному просторі.

Найвужча вулиця у Львові / Фото "То є Львів"

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