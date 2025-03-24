Названо найкраще місто для життя у Великій Британії: хто отримав таке звання
- У Великій Британії експерти обрали найкраще місце для життя на 2025 рік.
- Таке звання отримало ринкове містечко в Ессексі.
Велика Британія сповнена чудових і унікальних містечок, і нещодавно одне з них визнали найкращим місцем для життя на 2025 рік. Це історичне ринкове місто в Англії.
Цього року першу сходинку в списку найкращих місць для життя посів Сафрон Волден в Ессексі. Результатами дослідження поділилася популярна британська недільна газета Sunday Times, пише 24 Канал, посилаючись на The Mirror.
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Сафрон Волден – найкраще місце для життя у Британії
Містечко з історичними будівлями та ринком, датованим 1141 роком, має чимало переваг. Експерти відзначили цікаву історію міста разом із його гамірними вулицями та першокласними школами як одні з причин, чому це місто стало першим.
Дослідники взяли до уваги і відгуки місцевих жителів. 36-річна Індія Берретт переїхала в містечко у 2021 році разом із сім'єю. Раніше вона жила в Лондоні, але теперішнє життя їй подобається більше: "Влітку це ніби південь Франції, де всі юрмляться навколо. Тут дійсно чудова атмосфера".
Усі люди чудові. Місто просте, легко пересуватися. Це просто дивовижне, гарне й тихе місце, зовсім не схоже на велике місто, де надто гучно,
– сказав 21-річний Дієґо Амаро.
Сафрон Волден також є лідером серед міст з найкращою кухнею. Тут їжа "кидає виклик стереотипам Ессекса", відкриваються нові кафе та нетипові магазини.
Містечко Сафрон Волден / Фото Shutterstock
69-річний Генрі Роу прожив десять років в Австралії, але повернувся до рідного містечка. "Люди питають мене, чому я повернувся, а я кажу, що в Австралії є сонце та пляжі, але це не Сафрон Волден", – сміється місцевий житель.
10 міст, які ввійшли до списку
Експерти визначили близько 75 міст, передмість і районів, які за критеріями стали найкращими місцями для життя у Великій Британії. Ось перших десять із середніми цінами на житло:
- Сафрон Волден, Ессекс – 607 100 фунтів;
- Аберфелді, Перт і Кінросс – 343 100 фунтів;
- Амершем, Бакінгемшир – 830 300 фунтів;
- Ешбертон, Девон – 373 600 фунтів;
- Беркемстед, Гартфордшир – 751 700 фунтів;
- Харборн, Бірмінгем – 400 400 фунтів;
- Блумсбері, Лондон – 650 100 фунтів;
- Кліфтон Вуд, Брістоль – 527 800 фунтів;
- Бротон, Гемпшир – 758 100 фунтів;
- Рівбіна, Кардіфф – 369 500 фунтів.
Судді-експерти відвідали всі місця, вивчаючи якість освіти, транспорту, швидкості широкосмугового зв'язку та, вперше цього року, мобільного сигналу. Вони також звертали увагу на доступ до зелених зон і наявність культурних заходів і занять для саморозвитку.