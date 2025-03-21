Жінка взяла відповідальність за його збереження на рік. Оскільки вона жила в будівлі маяка, за помешкання платити не довелося, розповідає 24 Канал, посилаючись на розповідь американки в рамках World of Nuance на ютюбі.

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Доглядачка маяка на крихітному острові

На крихітному острові East Brother Light Station розташований один із найстаріших діючих маяків США. Його збудували у 1873 році як важливу навігаційну точку для кораблів, що перетинають бурхливі води затоки.

Маяк робочий, але став туристичним центром / Скриншот відео

Наприкінці 1960-х років Берегова охорона США автоматизувала станцію і планувала знести маяк, але місцеві жителі виступили проти. У 1971 році об'єкт внесли до Національного реєстру історичних місць. Згодом маяк перетворили на туристичний центр для мандрівників і любителів морської історії.

Дезіре вперше побачила маяк під час поїздки з донькою. Цей випадковий погляд на будинок посеред води її зацікавив, і вона вирішила дізнатися більше. Через кілька років американка стала волонтеркою і почала допомагати в реставрації острівних будівель.

Коли через пандемію у 2020 році острів закрився і жителі його покинули, вона запропонувала свої послуги. Дезіре не мала постійного житла, а можливість працювати була просто перед нею.

Цей рік був нелегкий

І хоч життя на усамітненому острові звучить як мрія, жінці насправді було важко. У повній ізоляції й з мінімальними зручностями вона прожила там цілий рік.

А ще два місяці Дезіре виживала без електрики через пошкодження підводних кабелів. Єдиним джерелом енергії залишився старий дизельний генератор 1930-х років, який часто ламався.

Я навчилася замінювати його стартер і могла за запахом визначити, коли щось не так,

– поділилася американка.

Ще однією проблемою стало зберігання продуктів. Жінка розробила систему ротації льоду, щоб зберігати запаси свіжими і навіть вирощувала власні овочі й трави.

Після року роботи доглядачем Дезіре повернулася на материк. Вона каже, що маяк назавжди залишиться в її серці.