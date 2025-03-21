Женщина взяла ответственность за его сохранность на год. Поскольку она жила в здании маяка, за жилье платить не пришлось, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рассказ американки в рамках World of Nuance на ютюбе.

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Смотрительница маяка на крошечном острове

На крошечном острове East Brother Light Station расположен один из старейших действующих маяков США. Его построили в 1873 году как важную навигационную точку для кораблей, пересекающих бурные воды залива.

Маяк рабочий, но стал туристическим центром / Скриншот видео

В конце 1960-х годов Береговая охрана США автоматизировала станцию и планировала снести маяк, но местные жители выступили против. В 1971 году объект внесли в Национальный реестр исторических мест. Впоследствии маяк превратили в туристический центр для путешественников и любителей морской истории.

Дезире впервые увидела маяк во время поездки с дочерью. Этот случайный взгляд на дом посреди воды ее заинтересовал, и она решила узнать больше. Через несколько лет американка стала волонтёром и начала помогать в реставрации островных зданий.

Когда из-за пандемии в 2020 году остров закрылся и жители его покинули, она предложила свои услуги. Дезире не имела постоянного жилья, а возможность работать была просто перед ней.

Этот год был нелегкий

И хотя жизнь на уединенном острове звучит как мечта, женщине на самом деле было трудно. В полной изоляции и с минимальными удобствами она прожила там целый год.

А еще два месяца Дезире выживала без электричества из-за повреждения подводных кабелей. Единственным источником энергии остался старый дизельный генератор 1930-х годов, который часто ломался.

Я научилась заменять его стартер и могла по запаху определить, когда что-то не так,

– поделилась американка.

Еще одной проблемой стало хранение продуктов. Женщина разработала систему ротации льда, чтобы хранить запасы свежими и даже выращивала собственные овощи и травы.

После года работы смотрителем Дезире вернулась на материк. Она говорит, что маяк навсегда останется в ее сердце.