Нерухомість Аналітика ринку Централізоване чи автономне: який вид опалення краще обрати для квартири
29 жовтня, 17:20
4

Централізоване чи автономне: який вид опалення краще обрати для квартири

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Централізоване опалення в Україні популярне через відсутність потреби у встановленні обладнання та технічне обслуговування з боку спеціальних служб, але має недоліки як-от залежність від графіка та неможливість регулювання температури.
  • Автономне опалення, поширене у новобудовах, забезпечує незалежність від міських служб і економію коштів, проте залежить від технічного стану котельні і має високу вартість монтажу.

З початком опалювального сезону питання вибору ефективної системи обігріву стає особливо актуальним для власників житла. Від типу опалення залежить не лише комфорт у квартирі, а й суми комунальних послуг.

Цьогоріч українці обирають між централізованим, автономним і індивідуальним опаленням. Кожен з видів має свої переваги та недоліки, пише 24 Канал з посиланням на DBUY.

Чому централізоване опалення найпоширеніше в Україні?

Централізоване опалення – це система трубопроводів, яка є майже у кожному старому багатоповерховому будинку. Тепло виробляється на теплоелектроцентралі або в котельні та постачається в десятки будинків.

Перевагами централізованого опалення є:

  • відсутність потреби у встановленні котла чи іншого обладнання у квартирі;
  • технічне обслуговування виконує теплопостачальна організація;
  • система безпечна, адже у квартирі немає газових приладів;
  • централізоване виробництво тепла дає змогу використовувати різні типи палив.

Популярність такого типу опалення зумовлена мінімальними клопотами. За обслуговування та ремонт несе відповідальність спеціальна служба, а не мешканці. Також є і недоліки:

  • повна залежність від графіка, встановленого владою;
  • неможливість самостійно регулювати температуру;
  • можливі перебої або аварії, що залишають будинки без тепла;
  • неможливість встановлення альтернативних джерел, наприклад, теплої підлоги.

Чим відрізняється автономне опалення та чому його обирають цьогоріч?

Найпопулярнішою системою, яка використовується у новобудовах, – є автономне опалення. Джерело тепла, дахова котельня, розміщується в межах будинку й обігріває його у холодні пори року. Така система поєднує декілька переваг:

  • незалежність від міських комунальних служб – тепло подається за рішенням компанії, яка керує опаленням;
  • енергоефективність – відсутність теплотрас зменшує втрати енергії;
  • економія коштів – мешканці сплачують лише за фактично спожите тепло;
  • безпека – у квартирах відсутні газові прилади, лічильники й труби;
  • за обслуговування відповідає компанія, мешканці не втручаються в технічні процеси.

Недоліки автономного опалення:

  • залежність від технічного стану котельні та роботи компанії;
  • у разі аварії може постраждати цілий будинок або комплекс;
  • висока вартість монтажу й налаштування системи на етапі будівництва.

Автономне опалення є "золотою серединою" між повною централізацією та незалежністю. Воно забезпечує стабільне тепло, дозволяє економити й не вимагає від мешканців відповідальності за обслуговування.

Коли варто обрати індивідуальне опалення?

Індивідуальне опалення передбачає встановлення джерела тепла безпосередньо у приміщенні, тому такий варіант частіше обирають власники будинків.

Перевагами є:

  • повна незалежність – власник сам вирішує, коли вмикати опалення і яку температуру підтримувати;
  • оплата здійснюється лише за реально спожиту електроенергію чи газ;
  • зручність налаштування – сучасні котли мають погодозалежну автоматику, що самостійно регулює температуру залежно від погодних умов;
  • можливість комбінування – легко під'єднати теплу підлогу;
  • гнучкість у ремонті та модернізації системи.

Недоліки індивідуального опалення:

  • потреба у придбанні й встановленні котла, що збільшує витрати;
  • необхідність регулярного технічного обслуговування;
  • підвищені вимоги до вентиляції й дотримання техніки безпеки;
  • ризик пошкоджень, за які відповідає власник.

Індивідуальне опалення дозволяє створити оптимальний мікроклімат і значно зменшити витрати на енергоносії, але потребує відповідального ставлення до техніки.

Чи можна зменшити витрати на опалення? 

  • Цьогоріч тарифи в Україні на постачання тепла для населення залишиться на рівні торішніх показників завдяки мораторію, пише Верховна Рада України.

  • Тому фахівці рекомендують ущільнювати вікна та двері, щоб зменшити тепловтрати до 30% і заощадити на опаленні. Особливо це буде актуально для людей з автономним видом опалення.