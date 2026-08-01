Мільйони людей живуть у кліматично вразливих будинках: яке житло у зоні ризику

Старі та невдало спроєктовані будинки дедалі гірше захищають мешканців від спеки й холоду. Нині у кліматично вразливому житлі мешкають близько 48 мільйонів людей, а до кінця століття їх може стати у кілька разів більше.

Які будинки найгірше утримують комфортну температуру

Як свідчить дослідження, опубліковане в науковому журналі Scientific Reports, комфортна температура в оселі залежить не лише від утеплення та опалення. Значення мають також вік і конструкція будинку.

Житло з великою площею зовнішніх стін і даху швидше нагрівається під час спеки та втрачає тепло в холодну пору. Тому приватний будинок із великою кількістю зовнішніх поверхонь може потребувати більше енергії для підтримання комфортної температури, ніж компактна багатоповерхівка. У багатоквартирних будинках частина помешкань має спільні стіни із сусідніми квартирами, тому менша площа контактує із зовнішнім повітрям.

Вік будинку також має значення. Близько 43% будівель у світі звели до 1980 року, коли сучасні вимоги до енергоефективності ще не діяли. Таке житло часто має слабке утеплення, старі вікна та значні втрати тепла.

В Україні значну частину житлового фонду звели у другій половині XX століття. Без утеплення та заміни старих вікон такі будинки складніше прогрівати взимку й охолоджувати влітку.

Чому проблема лише посилюватиметься

Зараз у кліматично вразливому житлі живуть близько 48 мільйонів людей. До кінця століття їхня кількість може зрости у два-три рази.

З часом проблема сильніше зачепить спекотні регіони. Через підвищення температури мешканці частіше користуватимуться кондиціонерами, а витрати на електроенергію зростатимуть.

Однак гроші на утеплення, нові вікна чи кондиціонування є не в усіх. У країнах із низькими доходами вимоги до енергоефективності діють значно рідше, ніж у заможніших державах. Тому частина нових будинків досі погано захищає мешканців від спеки та холоду.

Для старих будинків основними рішеннями залишаються утеплення, заміна вікон і покращення вентиляції. У новому житлі ці вимоги мають враховувати ще на етапі проєктування.

Нагадаємо, точкове утеплення однієї квартири може нашкодити всьому будинку. Через різницю температур в утепленій і неутепленій частинах фасаду всередині стін може накопичуватися волога, а згодом з'являтися пліснява. Безпечніше утеплювати весь фасад, щоб стіни прогрівалися рівномірно.