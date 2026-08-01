Какие дома хуже всего поддерживают комфортную температуру

Как показывает исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, комфортная температура в доме зависит не только от утепления и отопления. Важную роль играют также возраст и конструкция дома.

Жилье с большой площадью наружных стен и крыши быстрее нагревается в жару и теряет тепло в холодное время года. Поэтому частный дом с большим количеством наружных поверхностей может потребовать больше энергии для поддержания комфортной температуры, чем компактный многоэтажный дом. В многоквартирных домах часть квартир имеет общие стены с соседними квартирами, поэтому меньшая площадь контактирует с наружным воздухом.

Возраст дома также имеет значение. Около 43 % зданий в мире были построены до 1980 года, когда современные требования к энергоэффективности еще не действовали. Такое жилье часто имеет слабую теплоизоляцию, старые окна и значительные потери тепла.

В Украине значительная часть жилого фонда была построена во второй половине XX века. Без утепления и замены старых окон такие дома сложнее отапливать зимой и охлаждать летом.

Почему проблема будет только усугубляться

Сейчас в климатически уязвимом жилье проживают около 48 миллионов человек. К концу века их число может вырасти в два-три раза.

Со временем проблема сильнее затронет жаркие регионы. Из-за повышения температуры жильцы будут чаще пользоваться кондиционерами, а расходы на электроэнергию будут расти.

Однако деньги на утепление, новые окна или кондиционирование есть не у всех. В странах с низким уровнем доходов требования к энергоэффективности действуют гораздо реже, чем в более богатых государствах. Поэтому часть новых домов до сих пор плохо защищает жильцов от жары и холода.

Для старых домов основными решениями остаются утепление, замена окон и улучшение вентиляции. В новом жилье эти требования должны учитываться еще на этапе проектирования.

Напомним, что точечное утепление одной квартиры может нанести вред всему дому. Из-за разницы температур в утепленной и неутепленной частях фасада внутри стен может скапливаться влага, а впоследствии появляться плесень. Безопаснее утеплять весь фасад, чтобы стены прогревались равномерно.