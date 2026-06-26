У цих будинках спека тримається навіть уночі: які квартири нагріваються найбільше

Літня спека по-різному відчувається навіть у сусідніх будинках. Найсильніше нагріваються панельки, особливо якщо квартира розташована на верхньому поверсі або виходить на сонячний бік.

Які будинки найбільше нагріваються влітку

Найсильніше у спеку нагріваються панельні будинки, повідомляє Укрінформ.

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Бетон швидко накопичує тепло, а тонкі стіни, шви між плитами й торцеві стіни посилюють нагрівання. За день такий будинок прогрівається наскрізь і не завжди встигає охолонути до ранку.

Найбільше проблем у таких типах панельних будинків:

панельні хрущовки – особливо квартири на останньому поверсі, де руберойдовий дах може нагріватися до +60 – +70 градусів і потім віддавати тепло всередину;

панельні "чешки" – через лоджії та велику площу скла;

16-поверхові "свічки" серії БПС-6 – через великі вікна й балкони;

керамзитобетонні висотки серій КТ і КУТ-4 – через стіни завтовшки близько 35 сантиметрів, які довго тримають тепло. Найважче у таких будинках у кутових і торцевих квартирах.

Цегляні хрущовки зазвичай нагріваються менше, ніж панельні будинки. Але спека там теж може бути відчутною, особливо якщо квартира на верхньому поверсі, виходить на сонячний бік або має слабку теплоізоляцію.

Сталінки нагріваються менше, бо мають масивніші стіни. Однак спека може бути відчутною і там – у торцевих квартирах, на верхніх поверхах або за поганого провітрювання.

Нові будинки можуть бути комфортнішими завдяки сучасній теплоізоляції, якісним вікнам і вентиляції. Але великі незатінені вікна та лоджії, південна сторона або слабка вентиляція можуть перегріти навіть нову квартиру.

Через що квартира нагрівається сильніше

Верхні поверхи. Що вище квартира, то сильніше може нагріватися стеля, особливо якщо дах погано ізольований.

Сторона світу. Найпроблемніші – південь, південний схід і південний захід, бо сонце потрапляє у вікна в найспекотніші години.

Скло. Великі вікна, незатінені лоджії, балкони із суцільним склінням і старі вікна без захисних плівок чи жалюзі посилюють перегрів.

Сонячні промені в кімнаті. Вони нагрівають підлогу, меблі та стіни, а ті потім ще довго віддають тепло всередину.

На якому поверсі краще купувати квартиру

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими і найдорожчими на ринку житла.

Такі квартири краще утримують тепло взимку та повільніше нагріваються влітку, оскільки оточені іншими помешканнями. Завдяки цьому мешканці витрачають менше грошей на опалення та кондиціонування.