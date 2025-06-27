Житло для українців після 2022 року: ціна, поверх та наявність укриття
- Понад 60% українців планують купівлю житла, а більшість обирає бюджет до 30 тисяч доларів.
- Основні критерії вибору житла: ціна, площа, кількість кімнат, район, інфраструктура, поверх розміщення, джерела живлення, автономне опалення та укриття.
Україні планують купівлю житла в Україні і так думають понад 60% опитаних, однак поки лише 21% готові здійснити зараз це. Водночас більшість обирають бюджет для купівлі квартири чи будинку до 30 тисяч доларів.
Українці найчастіше обирають квартири та приватні будинки для власного житла, а котеджі та таунхауси приваблюють лише невеликий відсоток, передає 24 Канал з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
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Вторинний чи первинний ринок нерухомості
Відповідно до дослідження, більшість обирає як вторинний ринок, так і новобудови. Натомість відсоток тих, хто лише вторинний ринок – 24%, ще менше – виключно нове житло.
До основних критеріїв вибору входять: найбільше – ціна, далі площа та кількість кімнат, район, а на останньому рівні – інфраструктура.
Зауважте! Через повномасштабну війну українці почали враховувати при виборі житла поверх розміщення квартири, а також чи має будинок джерела живлення, автономне опалення та укриття.
На яку ціну орієнтуються українці
Ціна, на яку більшість орієнтується при виборі житла, – до 30 тисяч доларів. Втім 35% опитаних вказують рівень суми до 60 тисяч доларів.
Найменше відсотків обирають ціну у діапазоні від 60 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. А також, бюджет у понад 150 тисяч доларів. рів.
До найчастіших причин купівлі житла входять:
- бажання змінити умови – 47%,
- прагнення жити окремо – 45%,
- інвестиції – 18%.