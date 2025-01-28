Українці часто купують житло з великою "знижкою": на скільки опускають ціни

Найчастіше українці купують невеликі та старі квартири. А реальні ціни продажу нерухомості у середньому на 25% нижчі від тих, що в оголошеннях.

Про те, які квартири купують українці та за як реальні ціни відрізняються від початкових, розповіла нардепка Олена Шуляк, яку цитує 24 Канал.

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Які квартири та де найчастіше купують українці

За словами Шуляк, загалом попит на ринку нерухомості в Україні оживає.

За рік кількість угод зросла на 14%. Однак це все ще тільки 70% від рівня до повномасштабного вторгнення. Більшість угод стосується квартир – 60%, решта – приватних будинків,

– зазначила нардепка.

Та додала, що найчастіше люди купують невеликі старі квартири. Вони зведені здебільшого понад 35 років тому та у середньому мають площу 48 квадратних метрів. Новіші ж квартири, яким до 15 років, займають тільки чверть угод.

Щодо локацій, то найактивніше українці купують житло на Заході, за межами великих міст. "Локація вирішує. 78% угод укладено за межами обласних центрів, із яких лише 10% припадає на Київ", – сказала Шуляк.



Реальні ціни продажу на 25% нижчі за середні оголошення / Фото Pexels

Українці часто збивають ціни на житло

Нардепка також розповіла, що у процесі купівлі нерухомості українці часто платять ціну, яка відчутно менша, ніж та, що була в оголошенні. Вона уточнила, що реальні ціни у середньому на 25% нижчі за початкові. Це свідчить про те, що "ціни над ринком формує покупець".

Яка ситуація з іпотекою та новим житлом

До іпотеки українці вдаються рідко. Частка операцій із використанням цього інструменту зменшилася до 4%. А це відповідає показникам 2021 року. Щодо будівництва нових проєктів, то цей процес теж іде повільно.

У західних областях починають нові об'єкти, однак в Києві переважно добудовують те, що почали раніше.