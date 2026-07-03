40 тисяч доларів на будинок: чи реально за ці гроші звести житло у 2026 році

Бюджет у 40 тисяч доларів у 2026 році вже дозволяє говорити про будівництво приватного будинку, але не завжди про повністю готове житло. Найчастіше це або невеликий будинок простого формату, або "коробка" більшої площі.

Що реально побудувати за 40 тисяч доларів

У 2026 році середня вартість будівництва в Україні становить приблизно 16 – 35 тисяч гривень за квадратний метр, пише 24 Канал.

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Будинок площею 80 – 100 квадратних метрів може коштувати щонайменше 1,5 – 2,5 мільйона гривень. Тому 40 тисяч доларів можуть наблизити до нижньої межі вартості такого житла, але запасу в цьому бюджеті майже не буде.

Найбільше шансів вкластися у таку суму має одноповерховий будинок без складного даху, великих терас, панорамного скління та дорогого фасаду. Що менша площа й простіша конструкція, то легше втримати кошторис.

Чому великого будинку "під ключ" цього бюджету може не вистачити

Головне – не плутати "коробку" з готовим будинком. "Коробка" зазвичай включає фундамент, стіни й дах. У 2026 році її середня вартість становить близько 395 доларів за квадратний метр.

Якщо рахувати за цим орієнтиром, 40 тисяч доларів можуть покрити приблизно 100 квадратних метрів "коробки". Але це ще не житло, у яке можна одразу заїхати. Після будівництва коробки треба встановити вікна, утеплення, електрика, сантехніка, опалення, внутрішні роботи та підключення комунікацій.

Для порівняння, лише "коробка" будинку площею близько 200 квадратних метрів може коштувати приблизно 77 тисяч доларів або більше. Тому розраховувати на великий будинок "під ключ" за таку суму не варто.

Які формати житла найкраще вкладаються у таку суму

Для такого бюджету найреалістичнішими залишаються компактні рішення. Один із варіантів – модульний будинок. На українському ринку такі будинки часто коштують приблизно 600 – 1100 доларів за квадратний метр, а площа 40 – 60 квадратних метрів може вкладатися в діапазон 25 – 50 тисяч доларів.

Ще один варіант – каркасний будинок. Його кінцева ціна залежить від фундаменту, утеплення, інженерії, оздоблення та комплектації. Для бюджету 40 тисяч доларів краще розглядати невелику площу й базові рішення без складного даху, панорамного скління чи дорогого фасаду.

Скільки коштують готові будинки в Україні

Приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Це не означає, що житло за містом уже коштує більше, але розрив між містом і областю поступово скорочується.

У Києві квадратний метр будинку коштує 1 250 доларів, у Київській області – 950 доларів. Найдорожчим містом за вартістю квадратного метра є Львів. У Львові ціна вища – 1 320 доларів за квадратний метр, тоді як у Львівській області – 689 доларів.