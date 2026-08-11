З чого краще будувати будинок: плюси та мінуси популярних матеріалів

Матеріал для будівництва будинку впливає не лише на його вартість, а й на тепло, довговічність та подальші витрати. Цегла, газоблок чи дерево мають різні переваги, тому вибір залежить від того, яким буде будинок.

Що врахувати перед початком будівництва

Спочатку варто визначити, яким буде будинок. Для одноповерхової споруди, двоповерхового котеджу чи невеликої дачі вимоги до конструкції будуть різними, пише 24 Канал.

Не менш важливий бюджет. Відрізняється не лише ціна самих матеріалів, а й вартість робіт, фундаменту та подальшого оздоблення. Також потрібно враховувати, наскільки добре стіни зберігатимуть тепло, як вони реагують на вологу, морози та перепади температур.

Попри війну, ринок житла продовжує працювати. У 2025 році РІЕЛ ввів в експлуатацію майже дві тисячі помешкань у Києві та Львові, розпочав нові проєкти та відкрив у столиці продаж нових черг у комплексах бізнес-класу. Девелопер зберігає стабільний темп будівництва, що для інвестора означає прогнозованість і системність реалізації.

На вибір можуть впливати особливості ділянки, ґрунту та клімату. Тому перед початком будівництва варто врахувати всі ці умови та проконсультуватися з експертом.

Які матеріали найпопулярніші для будівництва

Цеглу часто обирають через міцність і довговічність. Вона добре витримує значні навантаження та забезпечує хорошу звукоізоляцію. Водночас цегляний будинок може коштувати дорожче, а велика вага матеріалу збільшує вимоги до фундаменту.

Газоблок значно легший і добре утримує тепло. Великі блоки дозволяють швидше зводити стіни, а сам матеріал легко обробляти. Серед недоліків – здатність вбирати вологу, тому стіни потребують якісного зовнішнього оздоблення. За міцністю газоблок також поступається цеглі.

Піноблок належить до доступніших варіантів і має хороші тепло- та звукоізоляційні властивості. Зводити стіни з нього можна досить швидко, однак для кращого збереження тепла вони можуть бути товстішими. Фасад такого будинку також потребує оздоблення. Матеріал частіше використовують для одноповерхових та невеликих двоповерхових будинків.

Керамічні блоки легші за звичайну цеглу та добре зберігають тепло. Завдяки більшому розміру з них можна швидше зводити стіни. Водночас вони дорожчі та доволі крихкі, тому важливо правильно виконувати кладку.

Дерево також добре утримує тепло, має невелику вагу й дозволяє швидко звести будинок без надто масивного фундаменту. Проте воно потребує захисту від вологи та шкідників, регулярного догляду і є більш вразливим до вогню.

Який матеріал обрати залежно від типу будинку

Для сезонного житла підійдуть практично всі перелічені матеріали – дерево, цегла, газоблоки або піноблоки. Вибір залежить від розміру, кількості поверхів і частоти використання будівлі.

Якщо планується невелика дача для літнього відпочинку, найкращим варіантом стане дерев'яна або панельна конструкція. Якщо ж будинок передбачає проживання протягом року, краще обрати газоблоки чи цеглу – вони забезпечать тепло навіть взимку.

Нагадаємо, у 2026 році будівництво приватного будинку в середньому коштує від 16 до 35 тисяч гривень за квадратний метр. Для будинку площею 60 квадратних метрів це приблизно від 960 тисяч до 2,1 мільйона гривень, залежно від матеріалів, проєкту та обсягу робіт.