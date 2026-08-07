Скільки коштує побудувати будинок площею 60 квадратних метрів

У 2026 році будівництво приватного будинку в середньому коштує від 16 до 35 тисяч гривень за квадратний метр. Якщо йдеться про площу 60 квадратних метрів, орієнтовний бюджет становитиме від 960 тисяч до 2,1 мільйона гривень, пише 24 Канал.

Конкретна сума залежить від самого проєкту. На витрати впливають матеріали й технологія будівництва, тип фундаменту, конструкція даху, кількість та розмір вікон. Окремо доведеться враховувати утеплення, фасад, опалення, інженерні мережі та внутрішнє оздоблення. Складний дах, панорамні вікна чи велика тераса також збільшать кошторис.

Попри війну, ринок житла продовжує працювати. У 2025 році РІЕЛ ввів в експлуатацію майже дві тисячі помешкань у Києві та Львові, розпочав нові проєкти та відкрив у столиці продаж нових черг у комплексах бізнес-класу. Девелопер зберігає стабільний темп будівництва, що для інвестора означає прогнозованість і системність реалізації.

Важливо враховувати й стадію готовності будинку. Орієнтовна вартість коробки становить близько 395 доларів за квадратний метр. Для площі 60 квадратних метрів це близько 23,7 тисячі доларів. Така сума охоплює фундамент, стіни та дах, але після цього будинок ще не готовий до проживання.

Додатково треба встановити вікна і двері, утеплення, електрику, сантехніку, опалення та комунікації. Варіант під чистове оздоблення для площі 60 квадратних метрів може коштувати близько 1,84 мільйона гривень. Будинок із внутрішнім оздобленням, готовий до заселення, – близько 4,29 мільйона гривень.

Для порівняння, готовий модульний будинок із загальною площею 60 квадратних метрів пропонують приблизно за 1,89 мільйона гривень. Чиста площа приміщень у такому проєкті становить 50,2 квадратного метра, також передбачена тераса. У вартість часто входять зовнішнє та внутрішнє оздоблення, вікна, двері, підлога, електропроводка, сантехнічні труби й утеплення.

Нагадаємо, у 2026 році фарбування стін в Україні в середньому коштує 150 – 250 гривень за квадратний метр. Підготовка поверхні може обійтися дорожче за саме нанесення фарби, особливо якщо стіни потрібно вирівнювати та шпаклювати.