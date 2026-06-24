Скільки коштує пофарбувати стіни у 2026 році

Середня вартість малярних робіт в Україні у 2026 році становить 150 – 250 гривень за квадратний метр, пише 24 Канал.

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Це базова ціна за нанесення фарби, а не повний кошторис ремонту, тому остаточна сума може відрізнятися. На вартість впливають тип фарби, площа приміщення, стан поверхні, кількість шарів і складність дизайну. Якщо власник хоче звичайний рівний колір, робота буде дешевшою. Якщо ж ідеться про декоративний ефект, ціна може зрости більш ніж удвічі.

Декоративні покриття коштують значно дорожче за просте фарбування. Наприклад, марморин, травертин, ефект бетону, пісочні фактури, "дюни", ефект шовку та велюру. Їхня вартість стартує від 400 – 500 гривень за квадратний метр і може бути вищою залежно від матеріалів та техніки нанесення.

Що може зробити ремонт дорожчим

Найчастіше фарбування не починається одразу з нанесення кольору. Перед цим стіни можуть потребувати ґрунтування, шпаклювання, вирівнювання та усунення дефектів. Таку підготовку рахують окремо, тому саме вона часто суттєво збільшує бюджет.

Це особливо важливо для кімнат із боковим світлом або декоративною підсвіткою. Таке освітлення підкреслює навіть дрібні нерівності, тому погано підготовлена поверхня буде помітною незалежно від якості фарби.

Для прикладу, у львівському прайсі ремонтної компанії шпаклювання стін під фарбування оцінюють у 300 – 600 гривень за квадратний метр. Фінішна шпаклівка коштує 100 – 150 гривень за квадратний метр. Тобто в окремих випадках підготовка стін може обійтися дорожче, ніж саме нанесення фарби.

Через це перед початком робіт важливо погодити з майстром не лише колір і тип фарби, а й усі етапи: чи потрібне вирівнювання, скільки буде шарів, чи треба ґрунтувати поверхню та які додаткові роботи можуть з'явитися в кошторисі.

Що вигідніше – фарба чи шпалери

У більшості випадків шпалери залишаються дешевшим варіантом. Найменше коштують прості паперові або тонкошарові шпалери, і навіть із клеєм та підготовкою стін вони можуть обійтися дешевше, ніж фарбування.

Водночас це не означає, що шпалери завжди дають велику економію. Брендові або дорожчі покриття також потребують рівної поверхні, інакше недоліки стін будуть помітні після поклейки. Тому різниця в ціні залежить не лише від матеріалу, а й від стану квартири.

Фарба дорожча на старті, але має практичні переваги. Стіни легше оновити, колір можна змінити без повного ремонту, а якісне покриття може служити 10 – 15 років. Через це українці частіше обирають кращі фарби, а не найдешевші варіанти.

Найпопулярнішими для квартир залишаються пастельні відтінки та білий колір. Це не лише питання смаку: на світлих поверхнях менше видно відбитки пальців і сліди щоденного користування. Натомість темні кольори сильніше підкреслюють забруднення, нерівності та інші недоліки стін.

Чому ремонт у новобудовах значно дорожчий

Найбільше зростання витрат відчутне у новобудовах без оздоблення. У таких квартирах ремонт фактично починається з нуля, адже потрібно виконати повний комплекс робіт – від електрики й сантехніки до вирівнювання стін і підлоги.

У результаті навіть без дорогих дизайнерських рішень реальний бюджет у новобудові часто стартує від 16 – 22 тисяч гривень за квадратний метр.