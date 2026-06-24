Сколько стоит покрасить стены в 2026 году

Средняя стоимость малярных работ в Украине в 2026 году составляет 150–250 гривен за квадратный метр, пишет "24 Канал".

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Это базовая цена за нанесение краски, а не полная смета ремонта, поэтому окончательная сумма может отличаться. На стоимость влияют тип краски, площадь помещения, состояние поверхности, количество слоев и сложность дизайна. Если владелец хочет обычный ровный цвет, работа обойдется дешевле. Если же речь идет о декоративном эффекте, цена может вырасти более чем вдвое.

Декоративные покрытия стоят значительно дороже, чем простая покраска. Например, марморин, травертин, эффект бетона, песочные фактуры, "дюны", эффект шелка и велюра. Их стоимость начинается от 400 – 500 гривен за квадратный метр и может быть выше в зависимости от материалов и техники нанесения.

Что может удорожить ремонт

Чаще всего покраска не начинается сразу с нанесения цвета. Перед этим стены могут потребовать грунтования, шпаклевки, выравнивания и устранения дефектов. Такую подготовку рассчитывают отдельно, поэтому именно она часто существенно увеличивает бюджет.

Это особенно важно для комнат с боковым освещением или декоративной подсветкой. Такое освещение подчеркивает даже мелкие неровности, поэтому плохо подготовленная поверхность будет заметна независимо от качества краски.

Например, в львовском прайсе ремонтной компании шпаклевка стен под покраску оценивается в 300–600 гривен за квадратный метр. Финишная шпаклевка стоит 100–150 гривен за квадратный метр. То есть в отдельных случаях подготовка стен может обойтись дороже, чем само нанесение краски.

Поэтому перед началом работ важно согласовать с мастером не только цвет и тип краски, но и все этапы: требуется ли выравнивание, сколько будет слоев, нужно ли грунтовать поверхность и какие дополнительные работы могут появиться в смете.

Что выгоднее – краска или обои

В большинстве случаев обои остаются более дешевым вариантом. Меньше всего стоят простые бумажные или тонкослойные обои, и даже с клеем и подготовкой стен они могут обойтись дешевле, чем покраска.

В то же время это не означает, что обои всегда позволяют значительно сэкономить. Брендовые или более дорогие покрытия также требуют ровной поверхности, иначе недостатки стен будут заметны после поклейки. Поэтому разница в цене зависит не только от материала, но и от состояния квартиры.

Краска дороже на начальном этапе, но имеет практические преимущества. Стены легче обновить, цвет можно изменить без полного ремонта, а качественное покрытие может служить 10–15 лет. Поэтому украинцы чаще выбирают лучшие краски, а не самые дешевые варианты.

Самыми популярными для квартир остаются пастельные оттенки и белый цвет. Это не только вопрос вкуса: на светлых поверхностях меньше видны отпечатки пальцев и следы повседневного использования. Зато темные цвета сильнее подчеркивают загрязнения, неровности и другие недостатки стен.

Почему ремонт в новостройках значительно дороже

Наибольший рост расходов ощутим в новостройках без отделки. В таких квартирах ремонт фактически начинается с нуля, ведь нужно выполнить полный комплекс работ – от электрики и сантехники до выравнивания стен и пола.

В результате даже без дорогостоящих дизайнерских решений реальный бюджет в новостройке часто составляет от 16 до 22 тысяч гривен за квадратный метр.