Архітектори дослідили Львівщину та показали автентичні сільські будинки

Українські архітектори дослідили майже 50 сіл Львівської області. Вони створили онлайн-конструктор автентичних будинків регіону.

Про це повідомили у проєкті Re:Ukraine Villages. Деталі розповідає 24 Канал.

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Особливості сільських будинків Львівщини

Команда дослідників відвідала 49 сіл у межах 18 громад області. Архітектори зауважили, що будинки Львівщини відображають багатошаровість та унікальне географічне положення регіону.

Будівлі поєднують у собі:

традиційне бойківське житло з високим дахом та відкритою галереєю;

німецькі колонії з функціональним підходом до планування;

елементи австрійської міської архітектури;

будівлі, пов'язані з розвитком туризму.



Типовий сільський будинок Дрогобицького району / Фото RE:Ukraine Villages

Типові декоративні елементи Львівщини – це геометричні орнаменти, анімалістичні мотиви, горизонтальні смуги, нанесені на фасад уздовж вікон. Пишаються в області й багатими різьбленими дерев'яним елементам на верандах і фронтонах. Можна побачити й мальовані панно зі сценами, що зображують традиційне вбрання або звичаї,

– відзначають архітектори.

У конструкторі відобразили й типові для Львівської області колірні гами – поєднання білого, блакитного, жовтого, зеленого та коричневого. Також туди додали нові типи веранди та варіанти її розміщення, а також віконця піддашшя та декор фасаду.



Будинок у Бориславі / Фото RE:Ukraine Villages

Що відомо про онлайн-конструктор сільських будинків

Мета проєкту RE:Ukraine Villages від архітектурної студії balbek bureau – зберегти сформований органічний образ українських сіл та вберегти його від стирання типовою забудовою.

Команда не тільки досліджує автентичні будинки, зведені за останні 100 років, але й надає змогу жителям області, архітекторам та забудовникам використовувати місцеві будівельні традиції у сучасному контексті. Проєкт дає можливість створити власний віртуальний будинок за дизайн-кодом конкретного регіону.