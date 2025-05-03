Об этом сообщили в проекте Re:Ukraine Villages. Детали рассказывает 24 Канал.

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Особенности сельских домов Львовщины

Команда исследователей посетила 49 сел в пределах 18 общин области. Архитекторы заметили, что дома Львовщины отражают многослойность и уникальное географическое положение региона.

Здания сочетают в себе:

традиционное бойковское жилье с высокой крышей и открытой галереей;

немецкие колонии с функциональным подходом к планированию;

элементы австрийской городской архитектуры;

здания, связанные с развитием туризма.



Типичный сельский дом Дрогобычского района / Фото RE:Ukraine Villages

Типичные декоративные элементы Львовщины – это геометрические орнаменты, анималистические мотивы, горизонтальные полосы, нанесенные на фасад вдоль окон. Гордятся в области и богатыми резными деревянным элементам на верандах и фронтонах. Можно увидеть и рисованные панно со сценами, изображающие традиционные наряды или обычаи,

– отмечают архитекторы.

В конструкторе отразили и типичные для Львовской области цветовые гаммы – сочетание белого, голубого, желтого, зеленого и коричневого. Также туда добавили новые типы веранды и варианты ее размещения, а также окошки навеса и декор фасада.



Дом в Бориславе / Фото RE:Ukraine Villages

Что известно об онлайн-конструкторе сельских домов

Цель проекта RE:Ukraine Villages от архитектурной студии balbek bureau – сохранить сложившийся органический образ украинских сел и уберечь его от стирания типичной застройкой.

Команда не только исследует аутентичные дома, возведенные за последние 100 лет, но и предоставляет возможность жителям области, архитекторам и застройщикам использовать местные строительные традиции в современном контексте. Проект дает возможность создать собственный виртуальный дом по дизайн-коду конкретного региона.