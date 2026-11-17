За програмою "єОселя" українці вже отримали майже 30 тисяч пільгових кредитів на придбання житла. Загальна сума виданих іпотек від початку роботи програми у жовтні 2022 року сягнула 53,87 мільярда гривень.

Скільки українців придбали житло за програмою "єОселя"

Від початку 2026 року українці оформили 7 387 пільгових іпотек на загальну суму майже 15 мільярдів гривень. Лише за минулий тиждень за програмою видали ще 125 кредитів на 287,1 мільйона гривень, пише Міністерство економіки.

Із цих кредитів 69 надали під 3% річних. Найбільше позик отримали ветерани та військовослужбовці, але програмою також скористалися медики, педагоги й науковці. Кредити розподілили так:

ветерани – 34 кредити;

військовослужбовці та представники сектору безпеки – 23;

медики – 5;

педагоги – 4;

науковці – 3.

Ще 56 іпотек видали під 7% річних. Із них 38 кредитів отримали українці, які не мають власного житла, а 18 – внутрішньо переміщені особи.

Де найчастіше купують квартири за пільговою іпотекою

Найбільше кредитів за минулий тиждень оформили у Київській області – 41. На другому місці опинилася Львівщина, де видали 22 іпотеки. Ще 18 кредитів отримали покупці житла у Києві.

Більшість кредитів, виданих за тиждень, припала на первинний ринок. Українці оформили 81 іпотеку на житло першого продажу, причому 49 із них – на квартири в будинках, які ще будують.

Водночас на вторинному ринку за цей період видали 44 кредити. Отже, із 125 нових іпотек майже дві третини припали на первинне житло, а решта – на квартири, які вже мали власників.

Нагадаємо, отримати іпотеку за програмою "єОселя" можна навіть без офіційного працевлаштування. Однак позичальник повинен підтвердити свої доходи та платоспроможність, адже банк оцінює можливість своєчасного погашення кредиту.