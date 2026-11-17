Почти 30 тысяч украинских семей получили жилье в рамках программы "еОселя" / Фото: Pexels
В рамках программы "еОселя" украинцы уже получили почти 30 тысяч льготных кредитов на приобретение жилья. Общая сумма выданных ипотек с момента запуска программы в октябре 2022 года составила 53,87 миллиарда гривен.
Сколько украинцев приобрели жилье по программе "еОселя"
С начала 2026 года украинцы оформили 7 387 льготных ипотек на общую сумму почти 15 миллиардов гривен. Только за прошедшую неделю в рамках программы было выдано еще 125 кредитов на 287,1 миллиона гривен, сообщает Министерство экономики.
Из этих кредитов 69 были предоставлены под 3% годовых. Больше всего кредитов получили ветераны и военнослужащие, но программой также воспользовались медики, педагоги и ученые. Кредиты распределились следующим образом:
- ветераны – 34 кредита;
- военнослужащие и представители сектора безопасности – 23;
- медики – 5;
- педагоги – 4;
- ученые – 3.
Еще 56 ипотечных кредитов выдано под 7% годовых. Из них 38 кредитов получили украинцы, не имеющие собственного жилья, а 18 – внутренне перемещенные лица.
Где чаще всего покупают квартиры по льготной ипотеке
Больше всего кредитов за прошедшую неделю оформили в Киевской области – 41. На втором месте оказалась Львовская область, где выдали 22 ипотеки. Еще 18 кредитов получили покупатели жилья в Киеве.
Большинство кредитов, выданных за неделю, пришлось на первичный рынок. Украинцы оформили 81 ипотеку на жилье первой продажи, причем 49 из них – на квартиры в строящихся домах.
В то же время на вторичном рынке за этот период было выдано 44 кредита. Таким образом, из 125 новых ипотечных кредитов почти две трети пришлось на первичное жилье, а остальные – на квартиры, которые уже имели владельцев.
Напомним, Получить ипотеку по программе "еОселя" можно даже без официального трудоустройства. Однако заемщик должен подтвердить свои доходы и платежеспособность, ведь банк оценивает возможность своевременного погашения кредита.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter