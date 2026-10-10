Як працює єОселя для військових у 2026 році: умови та ставка

Військовослужбовці в Україні можуть придбати житло за програмою єОселя на пільгових умовах – під 3% річних протягом перших 10 років кредитування. Розповідаємо, хто з військових має право на таку іпотеку, який потрібен перший внесок та як подати заявку.

Хто з військових може отримати єОселю

Програма єОселя передбачає пільгове іпотечне кредитування для окремих категорій громадян, зокрема військовослужбовців. У 2026 році право на ставку 3% річних мають військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять службу за контрактом, а також військові, призвані під час мобілізації. Для них пільгова ставка діє протягом перших 10 років кредитування, а з 11-го року становить 6%.

Загалом учасником програми може бути громадянин України віком від 18 років на момент оформлення кредиту. При цьому на дату повного погашення іпотеки йому має бути не більше 70 років, а банк додатково оцінює платоспроможність позичальника.

Важливо! Для участі не обов'язково взагалі не мати житла. Програма дозволяє претендувати на кредит, якщо площа наявної нерухомості не перевищує встановлених нормативів. Для однієї людини це до 52,5 квадратного метра квартири, для сім'ї з двох або трьох людей – до 73,5 квадратного метра, а за кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. При цьому дітьми для цілей програми вважаються члени сім'ї, які проживають із позичальником, віком до 21 року.

Кредит можна оформити максимум на 20 років. Мінімальний перший внесок становить 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років включно – 10%. Остаточне рішення щодо кредитування ухвалює банк-учасник програми після перевірки документів та платоспроможності клієнта.

Яке житло можна придбати та як оформити іпотеку

За єОселею військові можуть придбати квартиру, приватний житловий будинок або майнові права на квартиру в будинку, що будується. Для військовослужбовців діють окремі вимоги до віку житла: у регіонах, де програма працює, можна придбати нерухомість віком до 20 років, а також житло, що будується, за умови відповідності вимогам програми.

При цьому нерухомість має розташовуватися на підконтрольній Україні території. Житло на тимчасово окупованих територіях та в районах активних бойових дій не відповідає умовам програми.

Зверніть увагу! Для квартири нормативна площа становить 52,5 квадратного метра на одну людину або 73,5 квадратного метра для сім'ї з двох чи трьох осіб. За кожного наступного члена сім'ї додається 21 квадратний метр, а загальна максимальна площа квартири за програмою становить 115,5 квадратного метра. Для приватного будинку ліміти становлять 62,5 квадратного метра на одну людину, 83,5 квадратного метра для сім'ї з двох або трьох осіб плюс по 21 квадратному метру за кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 квадратного метра.

Заявка на єОселю подається онлайн через застосунок Дія. Позичальнику потрібно відкрити розділ "Сервіси", обрати "єОселя", заповнити інформацію про себе, склад сім'ї, доходи та бажане житло, після чого обрати банки та підписати заявку Дія.Підписом. Після цього банки розглядають заявку, а у разі схвалення позичальник обирає пропозицію та проходить перевірку документів.

Нещодавно ми писали, що перед купівлею квартири недостатньо перевірити її стан, документи на право власності та ціну. Варто з'ясувати, чи немає за житлом боргів за комунальні послуги, внесків до ОСББ або інших зобов'язань, які можуть стати неприємним сюрпризом уже після оформлення угоди.