У зруйнованої квартири кілька власників: хто отримає компенсацію за "єВідновленням"

Якщо зруйнована квартира належала кільком людям, кожен із них може отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Однак під час використання житлових сертифікатів є важлива умова, без виконання якої придбати нове житло не вдасться.

Як отримати компенсацію, якщо зруйнована квартира має кількох власників

Кожен співвласник знищеної квартири може самостійно звернутися за компенсацією через програму "єВідновлення", зазначено в Дії.

Для цього не потрібно чекати, поки інші власники подадуть свої заяви. Компенсацію надають у вигляді житлового сертифіката, який можна використати для купівлі нової квартири чи будинку.

Подати заяву можна через застосунок Дія. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

Повідомити про знищене майно, якщо цього не зробили раніше.

Відкрити розділ "Сервіси", обрати "єВідновлення" та знайти зруйновану квартиру.

Заповнити форму, перевірити особисті дані та зазначити пільгову категорію за наявності.

Надіслати звернення на розгляд.

Також звернутися за компенсацією можна через портал Дія або ЦНАП. Після подання документів спеціальна комісія перевіряє інформацію про знищене житло та визначає розмір компенсації. Якщо рішення позитивне, житловий сертифікат з'являється в Дії.

Як розподіляють житлові сертифікати та чи можна придбати спільне житло

Суму компенсації розподіляють між співвласниками відповідно до їхніх часток у квартирі. Наприклад, якщо одному належало 70% житла, а іншому 30%, у такому самому співвідношенні визначать і виплати. Кожен отримає окремий сертифікат, який зможе використати для купівлі власного житла.

Водночас співвласники можуть об'єднати сертифікати та придбати одну квартиру чи будинок. Для цього потрібно забронювати кошти, а перед використанням сертифікатів усі власники мають припинити право власності на знищену нерухомість через нотаріуса або державного реєстратора.

Без припинення права власності всіма співвласниками використати житлові сертифікати не вдасться. Сам житловий сертифікат залишається чинним протягом п'яти років із моменту видачі.

Нагадаємо, українці, які отримали компенсацію за зруйноване житло через програму "єВідновлення", також можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Отримання державної допомоги не позбавляє їх права претендувати на майбутні репарації від Росії.