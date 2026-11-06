У разрушенной квартиры несколько владельцев: кто получит компенсацию через "еВосстановление"

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Как получить компенсацию, если разрушенная квартира имеет нескольких собственников

Каждый совладелец разрушенной квартиры может самостоятельно обратиться за компенсацией через программу "Дії", отмечается в "Дії".

Для этого не нужно ждать, пока другие владельцы подадут свои заявления. Компенсация предоставляется в виде жилищного сертификата, который можно использовать для покупки новой квартиры или дома.

Подать заявление можно через приложение "Дія". Для этого нужно выполнить несколько шагов:

Сообщить о разрушенном имуществе, если этого не было сделано ранее.

Открыть раздел "Сервисы", выбрать "еВосстановление" и найти разрушенную квартиру.

Заполнить форму, проверить личные данные и указать льготную категорию, если таковая имеется.

Отправить обращение на рассмотрение.

Также обратиться за компенсацией можно через портал "Дія" или ЦПАУ. После подачи документов специальная комиссия проверяет информацию об уничтоженном жилье и определяет размер компенсации. Если решение положительное, жилищный сертификат появляется в "Дії".

Как распределяются жилищные сертификаты и можно ли приобрести совместное жилье

Сумма компенсации распределяется между совладельцами в соответствии с их долями в квартире. Например, если одному принадлежало 70% жилья, а другому 30%, в таком же соотношении будут определены и выплаты. Каждый получит отдельный сертификат, который сможет использовать для покупки собственного жилья.

В то же время совладельцы могут объединить сертификаты и приобрести одну квартиру или дом. Для этого необходимо провести бронирование средств, а перед использованием сертификатов все владельцы должны прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость через нотариуса или государственного регистратора.

Без прекращения права собственности всеми совладельцами использовать жилищные сертификаты не удастся. Сам жилищный сертификат остается действительным в течение пяти лет с момента выдачи.

Напомним, что украинцы, получившие компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы "еВідновлення", такжемогут подать заявление в международный реестр убытков. Получение государственной помощи не лишает их права претендовать на будущие репарации от России.