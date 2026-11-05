Компенсация за разрушенное жилье: как получить выплаты от государства и Реестра убытков

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Какую компенсацию можно получить в рамках программы "еВосстановление"

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, владельцы поврежденных или разрушенных квартир, частных, садовых и дачных домов могут получить государственную компенсацию по программе "еВосстановление". Программа действует на подконтрольной Украине территории, а право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Государство дифференцирует финансовую помощь в зависимости от степени разрушения объекта:

до 200 тысяч гривен выделяется на проведение текущего ремонта жилья;

до 350 тысяч гривен составляет максимальный предел на капитальный ремонт поврежденной квартиры;

до 500 тысяч гривен владельцы могут получить на капитальное восстановление частного дома.

Средства поступают на специальную карту "еВосстановление" в банках-партнерах. Их важно своевременно использовать: суммы до 200 тысяч гривен действуют в течение 12 месяцев, а более крупные компенсации следует потратить в течение 18 месяцев, освоив первый транш в течение первого года.

Что делать, если жилье уничтожено полностью

Если недвижимость не подлежит восстановлению, специальная комиссия фиксирует факт уничтожения имущества. В таком случае граждане получают жилищный сертификат для приобретения новой квартиры или дома либо денежную выплату для самостоятельного восстановления на собственном земельном участке. Жилищный сертификат остается действительным в течение 5 лет с момента начисления, что дает время выбрать оптимальный вариант на первичном или вторичном рынке.

Чтобы получить сертификат "еВосстановление", необходимо подать информационное сообщение через приложение "Дія" или обратиться в ближайший ЦПАУ, приложив описание разрушений и фотографии. Помимо общегосударственных средств, пострадавшие владельцы жилья могут обратиться в местные органы самоуправления за локальной материальной помощью.

Почему обязательно нужно подавать заявление в международный Реестр убытков

Получение средств по программе "еВосстановление" не лишает права на будущие репарации со стороны страны-агрессора. Международный реестр ущерба (RD4U), созданный при поддержке Совета Европы, открыл прием заявлений по всем 43 категориям для физических и юридических лиц, а также для государства.

Подать заявление в Реестр можно за 20 минут через портал "Дия" в разделе "Репарации: международный Реестр убытков". К электронному обращению прилагаются акты ГСЧС, протоколы полиции, технические заключения и фотофиксация разрушений, заверенные электронной подписью. Впоследствии эти документы будут переданы в Международную компенсационную комиссию для Украины.

Какие еще жилищные программы действуют

Напомним, ранее мы писали о том, как работает учет жилья и компенсации за квадратные метры для защитников и ветеранов с инвалидностью. Кроме того, международные партнеры направляют дополнительные ресурсы: Банк развития Совета Европы выделяет 80 миллионов евро на жилищные ваучеры для переселенцев, чьи дома остались на временно оккупированных территориях.