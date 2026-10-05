Ще 2,2 тисячі родин зможуть придбати житло: Україна залучає 50 мільйонів євро для "єВідновлення"

Ще близько 2,2 тисячі українських родин зможуть скористатися житловими сертифікатами. Україна залучає 50 мільйонів євро на компенсації за знищене житло в межах програми "єВідновлення".

Скільки родин зможуть отримати компенсацію за знищене житло

Україна залучає 50 мільйонів євро на компенсації за знищене через війну житло в межах програми "єВідновлення", повідомив народний депутат Павло Фролов.

Половину цієї суми – 25 мільйонів євро – надає Банк розвитку Ради Європи, ще стільки ж виділить уряд Італії.

Очікується, що завдяки цьому фінансуванню близько 2,2 тисячі українських родин зможуть використати житлові сертифікати та придбати нове житло замість знищеного. Середня сума одного такого сертифіката – близько 1,3 мільйона гривень, а скористатися ним можна протягом п'яти років.

Компенсацію за повністю знищене житло українці можуть отримати не лише у вигляді сертифіката. Власникам приватних будинків також доступні кошти на самостійну відбудову житла на власній земельній ділянці. Житловий сертифікат можна спрямувати на купівлю квартири або будинку, а також використати як перший внесок за програмою "єОселя".

Ці 50 мільйонів євро стануть першим траншем із додаткових 100 мільйонів євро, передбачених для України в межах проєкту HOME: "Компенсація за знищене житло". Домовленості про це фінансування були досягнуті під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

Нагадаємо, до кінця 2026 року на житлові ваучери для ВПО очікують 80 мільйонів євро. Цих коштів має вистачити більш ніж на 2 тисячі ваучерів, хоча вже схвалено близько 36,8 тисячі заявок.