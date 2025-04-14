Нагадує Прип'ять: у Польщі є комплекс, де колись вирувало життя, а тепер пустка й занепад

Поблизу польського міста Плоцьк є закинутий комплекс для працівників заводу. Колись він був розкішним закладом для відпочинку людей, а тепер розтрощений та нікому не потрібний.

Про закинуте місце в Польщі 24 Канал розповідає з посиланням на Bankfoto.info.

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Історія будівництва комплексу

У 1974 – 1975 роках на околиці маленького села Мялкувек (менш ніж 20 кілометрів від Плоцька) Жирардувський льонозавод звів комплекс для відпочинку своїх працівників. Будівлі спорудили за проєктом Станіслава Рузги.

Комплекс складався з двох адміністративно-господарських корпусів і трьох круглих будівель готелю з невеликими двориками. У кожному готельному корпусі були 120 номерів високого стандарту. Їх з'єднували скляні коридори, які вели до ресторану і конференц-зал. Тут були дитячі майданчики, а також волейбольний і баскетбольний, а ще автостоянка на 150 автомобілів і багато іншого.

Комплекс був справжньою архітектурною перлиною свого часу.

Який вигляд готель має тепер: Фото lifeonmoto.com

Занепад та руйнування готелю

У 1997 році завод у Жирардуві припинив працювати. Відпочинковий центр перейшов до приватної компанії, яка через 10 років збанкрутувала. Зрештою, у 2007 році територія з нерухомістю перейшла у власність гміни Гостинін. Відтоді комплекс поступово почав руйнуватися.

Зараз це повністю занедбані будівлі з розбитими вікнами, пошкодженими меблями та пишною рослинністю, яка поширилася на весь внутрішній простір.

У мережі є багато фото того, який вигляд тепер має колись розкішний комплекс. Туристи зазначають, що він нагадує їм Чорнобильську зону відчуження. Адже кімнати готелю мають такий вигляд, наче люди відійшли на мить, але вже не повернулися.

У деяких номерах на вікнах ще висять старі тюлі, на стінах досі є барвисті шпалери, стоять поламані ліжка та тумбочки. На рецепції все ще можна знайти телефони. А на столах розкидані записки, рахунки, книги.