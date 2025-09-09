Замість білого та сірого: у які кольори фарбувати стіни у 2026 році
- Дизайнери радять використовувати пастельні або землисті кольори для фарбування стін у 2026 році.
- Такими тонами зокрема є блідо-рожевий, м'яка зелень та різні відтінки коричневого.
Такі класичні нейтральні кольори, як брудно-білий, сірий та бежевий досі популярні. Проте для цікавішого інтер'єру дизайнери радять спробувати інші кольори – вони стануть актуальними вже у 2026 році.
Стіни найкраще фарбувати в пастельні чи землисті кольори, які зберігатимуть заспокійливий вигляд і будуть візуально комфортними у буденному житті. Дизайнери кажуть, що таких є щонайменше три, розповідає 24 Канал з посиланням на Livingetc.
Зверніть увагу Красиво, але не практично: які модні тренди у ремонті ні в якому разі не варто повторювати
Які кольори обирати для фарбування стін у 2026 році?
- Блідо-рожевий
Свіжий нейтральний відтінок, який личитиме до теплих колірних схем. Якщо білий здається нецікавим, то це найкраща його альтернатива, кажуть дизайнери.
"Це, по суті, новітній погляд на теплий білий колір", – зазначає дизайнерка інтер'єрів з Лос-Анджелеса Крістіна Херсонські.
- М'яка зелень
Для мене новим нейтральним кольором на наступний рік є м'який зелений – від ніжного шавлієвого до свіжіших м'ятних відтінків,
– зазначає дизайнерка інтер’єрів Сімона Гордон , співзасновниця Owl Design.
За словами експертки, такі кольори завжди універсальні та зручні у використанні, адже легко поєднуються з деревом та іншими природними матеріалами.
- Коричневий у різних відтінках
Нейтральні відтінки – це не лише світлі тони, а й значно насиченіші темні, як-от коричневий. Вони допомагають створити легкість і затишок у спальнях чи вітальнях.
"У теплих коричневих тонах є тиха глибина, яку люди вважають заспокійливою, і це правда", – каже дизайнерка інтер'єрів з Лондона Алісія Мейрелес.
Який матеріал для кухонного фартуха зараз у тренді?
Плитка частково вже у минулому. Тепер у тренді фартух, що обшитий дерев'яними панелями.
Панелі – один із найвідоміших варіантів оздоблення стін. У спальнях, вітальнях і навіть у коридорах це популярний спосіб додати текстури та цікавинки в інтер'єр. Кухня тепер не є винятком, адже і там господарі намагаються створити затишну атмосферу.
Окрім того, дерево – це завжди про актуальний і позачасовий дизайн. Тренди змінюються, а цей матеріал залишається "на висоті".