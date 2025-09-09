Такі класичні нейтральні кольори, як брудно-білий, сірий та бежевий досі популярні. Проте для цікавішого інтер'єру дизайнери радять спробувати інші кольори – вони стануть актуальними вже у 2026 році.

Стіни найкраще фарбувати в пастельні чи землисті кольори, які зберігатимуть заспокійливий вигляд і будуть візуально комфортними у буденному житті. Дизайнери кажуть, що таких є щонайменше три, розповідає 24 Канал з посиланням на Livingetc.

Які кольори обирати для фарбування стін у 2026 році?

Блідо-рожевий

Блідо-рожева спальня з двоколірними шафами / Фото OWN LONDON

Свіжий нейтральний відтінок, який личитиме до теплих колірних схем. Якщо білий здається нецікавим, то це найкраща його альтернатива, кажуть дизайнери.

"Це, по суті, новітній погляд на теплий білий колір", – зазначає дизайнерка інтер'єрів з Лос-Анджелеса Крістіна Херсонські.

М'яка зелень

Спальня з шавлійно-зеленими стінами / Фото Owl Design

Для мене новим нейтральним кольором на наступний рік є м'який зелений – від ніжного шавлієвого до свіжіших м'ятних відтінків,

– зазначає дизайнерка інтер’єрів Сімона Гордон , співзасновниця Owl Design.

За словами експертки, такі кольори завжди універсальні та зручні у використанні, адже легко поєднуються з деревом та іншими природними матеріалами.

Коричневий у різних відтінках

Сучасна спальня з темно-коричневими стінами / Фото Michael Clifford Photography

Нейтральні відтінки – це не лише світлі тони, а й значно насиченіші темні, як-от коричневий. Вони допомагають створити легкість і затишок у спальнях чи вітальнях.

"У теплих коричневих тонах є тиха глибина, яку люди вважають заспокійливою, і це правда", – каже дизайнерка інтер'єрів з Лондона Алісія Мейрелес.

Який матеріал для кухонного фартуха зараз у тренді?

Плитка частково вже у минулому. Тепер у тренді фартух, що обшитий дерев'яними панелями.

Панелі – один із найвідоміших варіантів оздоблення стін. У спальнях, вітальнях і навіть у коридорах це популярний спосіб додати текстури та цікавинки в інтер'єр. Кухня тепер не є винятком, адже і там господарі намагаються створити затишну атмосферу.

Окрім того, дерево – це завжди про актуальний і позачасовий дизайн. Тренди змінюються, а цей матеріал залишається "на висоті".