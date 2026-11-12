Земельна ділянка у спадщину чи в подарунок: кому не доведеться платити податки

Земельну ділянку вартістю сотні тисяч гривень можна отримати у спадщину або в подарунок і не сплатити за це жодної гривні податків. Однак така можливість є не у всіх – для деяких отримувачів передбачені податки, розмір яких залежить від вартості землі.

Хто може отримати земельну ділянку без сплати податків

Нульову ставку застосовують до землі, яку людина успадкувала або отримала в подарунок від родичів першого чи другого ступеня споріднення. За таких умов не потрібно сплачувати ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір, повідомляє Державна податкова служба України.

До першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина та діти, зокрема усиновлені. До другого – рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки. Проте для звільнення від податків важливий не лише родинний зв'язок, а й податкове резидентство сторін.

Якщо землю передає далекий родич або стороння людина, а обидві сторони є резидентами України, отримувач сплачує 5% ПДФО та 5% військового збору. За участю нерезидента ставки зростають до 18% і 5% відповідно, навіть для близьких родичів. Наприклад, за ділянку вартістю 500 тисяч гривень доведеться сплатити 50 тисяч або 115 тисяч гривень податків.

Коли потрібна оцінка землі під час спадкування та дарування

В Україні використовують нормативну та експертну грошову оцінку землі. Першу застосовують для розрахунку земельного податку, орендної плати за державні й комунальні ділянки, а також державного мита в окремих випадках. Експертна оцінка визначає вартість конкретної ділянки, від якої розраховують податок під час оподатковуваного спадкування чи дарування.

Якщо отримання землі оподатковується, для визначення суми ПДФО потрібен висновок про її експертну вартість. За нульової ставки визначати ринкову вартість ділянки для оподаткування не потрібно. Водночас звільнення від податків не скасовує можливих витрат на нотаріуса та оформлення документів.

Нагадаємо, вартість землі в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У 3 кварталі 2026 року найдорожчі гектари продавали в Івано-Франківській та Львівській областях.