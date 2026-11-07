Земля в Україні подорожчала більш ніж удвічі: скільки коштує гектар

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Де в Україні найдорожча та найдешевша земля

У 3 кварталі 2026 року ціни на сільськогосподарську землю суттєво різнилися між областями, зазначено в дослідженні KSE Агроцентру Київської школи економіки.

У вересні середня вартість гектара по Україні досягла 125 600 гривень. Найдорожчу землю продавали переважно на заході України. Найвищі середні ціни за гектар були у:

Івано-Франківській області – 297 100 гривень;

Львівській – 292 200 гривень;

Київській – 202 300 гривень;

Тернопільській – 189 000 гривень;

Закарпатській – 162 900 гривень.

Натомість найдешевшою земля була в Донецькій області, де гектар у середньому коштував 38 700 гривень. У Миколаївській області його продавали за 47 500 гривень, а в Херсонській – за 48 300 гривень.

Як змінилися ціни та продажі землі у 2026 році

Попри уповільнення ринку, сільськогосподарська земля в Україні продовжувала дорожчати. Наприкінці 2021 року середня ціна гектара становила близько 58 тисяч гривень. Відтоді вартість землі зросла більш ніж удвічі.

Водночас у 3 кварталі 2026 року уклали близько 22,4 тисячі угод купівлі-продажу землі загальною площею 43,7 тисячі гектарів. Порівняно з попереднім кварталом кількість угод скоротилася на 14%, а площа продажів – на 18%. Активність на ринку знижувалася протягом 5 місяців поспіль.

За перші 9 місяців 2026 року найбільше сільськогосподарської землі продали в Полтавській області – 14,8 тисячі гектарів. На другому місці була Вінницька область, де продали 13,1 тисячі гектарів.

Нагадаємо, через інфляцію власники земельних паїв можуть з часом отримувати менше грошей від оренди. Щоб цього уникнути, у договорі можна передбачити щорічне підвищення орендної плати.