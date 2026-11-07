Земля в Украине подорожала более чем вдвое: сколько стоит гектар

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Где в Украине самая дорогая и самая дешевая земля

В 3 квартале 2026 года цены на сельскохозяйственную землю существенно различались между областями, отмечено в исследовании KSE Агроцентра Киевской школы экономики.

В сентябре средняя стоимость гектара по Украине достигла 125 600 гривен. Самую дорогую землю продавали преимущественно на западе Украины. Самые высокие средние цены за гектар были в:

Ивано-Франковской области – 297 100 гривен;

Львовской – 292 200 гривен;

Киевской – 202 300 гривен;

Тернопольской – 189 000 гривен;

Закарпатской – 162 900 гривен.

Зато самая дешевая земля была в Донецкой области, где гектар в среднем стоил 38 700 гривен. В Николаевской области его продавали за 47 500 гривен, а в Херсонской – за 48 300 гривен.

Как изменились цены и продажи земли в 2026 году

Несмотря на замедление рынка, сельскохозяйственная земля в Украине продолжала дорожать. В конце 2021 года средняя цена гектара составляла около 58 тысяч гривен. С тех пор стоимость земли выросла более чем вдвое.

В то же время в 3-м квартале 2026 года было заключено около 22,4 тысячи сделок купли-продажи земли общей площадью 43,7 тысячи гектаров. По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок сократилось на 14%, а площадь продаж – на 18%. Активность на рынке снижалась в течение 5 месяцев подряд.

За первые 9 месяцев 2026 года больше всего сельскохозяйственной земли продали в Полтавской области – 14,8 тысячи гектаров. На втором месте оказалась Винницкая область, где было продано 13,1 тысячи гектаров.

Напомним, из-за инфляции владельцы земельных паев со временем могут получать меньше денег от аренды. Чтобы этого избежать, в договоре можно предусмотреть ежегодное повышение арендной платы.