Оренда земельних паїв: що прописати в договорі, щоб інфляція не з'їла виплати

Як захистити орендну плату за пай від інфляції

Чітко визначені розмір, форма, строки та порядок виплат є важливими умовами договору оренди землі. Саме від них залежить, скільки отримуватиме власник паю та чи зможе він захистити свій дохід від інфляції, пише AgroNews.

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Найкращим способом захистити дохід від знецінення є встановлення орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Натомість фіксована сума з роками може втрачати свою купівельну спроможність, якщо в договорі не передбачити індексацію виплат.

За законом орендну плату обчислюють з урахуванням індексів інфляції, тож якщо сторони домовляються про виплати без індексації, це слід прямо прописати у документі– пояснив голова адвокатського об'єднання "Дегтяренко і партнери" Олексій Дегтяренко.

Які форми розрахунку можна прописати в угоді

Основним способом розрахунку за оренду земельного паю залишається грошова виплата. Орендар може передавати кошти готівкою через касу підприємства або переказувати їх на банківський рахунок власника землі. Спосіб оплати та строки внесення коштів потрібно заздалегідь погодити й зазначити в договорі.

За взаємною згодою сторони можуть передбачити такі форми розрахунку:

Грошова форма: орендар виплачує власнику паю визначену договором суму готівкою або безготівковим переказом.

орендар виплачує власнику паю визначену договором суму готівкою або безготівковим переказом. Натуральна форма: замість грошей власник отримує сільськогосподарську продукцію. Її вартість повинна відповідати сумі орендної плати за ринковими цінами на дату фактичного розрахунку.

Нагадаємо, договір оренди землі може автоматично продовжитися після завершення строку його дії. Щоб припинити оренду та повернути ділянку, власнику потрібно врахувати умови договору й вчасно повідомити орендаря про своє рішення.