Власники квартир зможуть безоплатно отримати землю під будинком, але є важливий нюанс

Землю під багатоквартирними будинками в Україні пропонують безоплатно передавати у власність співвласників. Однак розпоряджатися нею на власний розсуд не вийде – законопроєкт передбачає низку обмежень, зокрема заборону на продаж.

Як власники квартир зможуть отримати землю під будинком

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16172, який має врегулювати питання власності на землю під багатоквартирними будинками. Чинне законодавство вже дозволяє безоплатно передавати такі ділянки співвласникам, однак чіткого механізму їх оформлення та визначення меж досі немає, пише Судово-юридична газета.

Новий законопроєкт має усунути цю проблему та передбачає передачу землі разом із прибудинковою територією у спільну сумісну власність. Правила стосуватимуться будинків, у яких є щонайменше три співвласники.

Важливо! Якщо земельна ділянка вже сформована, вона переходитиме у спільну власність із моменту введення будинку в експлуатацію. Передача буде безоплатною, а право власності попереднього власника землі припинятиметься. Аналогічні умови передбачені для житлово-будівельних кооперативів.

Межі прибудинкової території визначатимуть на підставі землевпорядної документації. При цьому площа ділянки не може бути меншою за територію, необхідну для обслуговування будинку. Якщо забудовник зводить кілька багатоповерхівок на одній ділянці, він буде зобов'язаний розділити землю для кожного будинку ще до завершення будівництва першого.

Що можна буде робити із землею під багатоквартирним будинком

Співвласники зможуть самостійно вирішувати, як використовувати прибудинкову територію. За спільним рішенням частину землі дозволятимуть здавати в оренду або надавати іншим особам право обмеженого користування нею. Проте окремий власник квартири не зможе розпоряджатися частиною спільної ділянки без відповідного рішення співвласників.

Також землю не можна буде продати, поділити між власниками квартир або передати в іпотеку. Жоден зі співвласників не зможе вимагати виділення окремої частини ділянки.

Якщо законопроєкт ухвалять, нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Кабмін матиме три місяці з дня набрання законом чинності, щоб затвердити необхідні нормативні акти. Наразі документ залишається законодавчою ініціативою, тому запропоновані зміни ще не діють.

Нагадаємо, договір оренди землі може автоматично продовжитися на той самий строк і на попередніх умовах, навіть якщо власник більше не хоче здавати ділянку. Щоб уникнути цього, необхідно завчасно подати заяву про відмову від поновлення договору – не пізніше ніж за місяць до завершення його дії.