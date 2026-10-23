Владельцы квартир смогут бесплатно получить землю под домом, но есть важный нюанс

Как владельцы квартир смогут получить землю под домом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16172, который призван урегулировать вопросы собственности на землю под многоквартирными домами. Действующее законодательство уже позволяет безвозмездно передавать такие участки совладельцам, однако четкого механизма их оформления и определения границ до сих пор нет, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Новый законопроект призван устранить эту проблему и предусматривает передачу земли вместе с придомовой территорией в общую совместную собственность. Правила будут касаться домов, в которых есть как минимум три совладельца.

Важно! Если земельный участок уже сформирован, он будет переходить в совместную собственность с момента ввода дома в эксплуатацию. Передача будет бесплатной, а право собственности предыдущего владельца земли будет прекращено. Аналогичные условия предусмотрены для жилищно-строительных кооперативов.

Границы придомовой территории будут определяться на основании землеустроительной документации. При этом площадь участка не может быть меньше территории, необходимой для обслуживания дома. Если застройщик возводит несколько многоэтажных домов на одном участке, он будет обязан разделить землю для каждого дома еще до завершения строительства первого.

Что можно будет делать с землей под многоквартирным домом

Совладельцы смогут самостоятельно решать, как использовать придомовую территорию. По совместному решению часть земли можно будет сдавать в аренду или предоставлять другим лицам право ограниченного пользования ею. Однако отдельный владелец квартиры не сможет распоряжаться частью общего участка без соответствующего решения совладельцев.

Также землю нельзя будет продать, разделить между владельцами квартир или передать в ипотеку. Ни один из совладельцев не сможет требовать выделения отдельной части участка.

Если законопроект будет принят, новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года. У Кабмина будет три месяца со дня вступления закона в силу, чтобы утвердить необходимые нормативные акты. Пока что документ остается законодательной инициативой, поэтому предложенные изменения еще не вступили в силу.

Напомним, договор аренды земли может быть продлен автоматически на тот же срок и на прежних условиях, даже если собственник больше не хочет сдавать участок. Чтобы этого избежать, необходимо заблаговременно подать заявление об отказе от продления договора – не позднее чем за месяц до истечения его срока действия.