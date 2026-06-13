Українка переїхала з Києва у стару хату в селі: що вона виявила під час ремонту

Жінка переїхала зі своїми домашніми улюбленцями у старий сільський будинок і показала, як намагається власноруч його відновити. Під час ремонту вона виявила не лише проблеми зі стінами, піччю та вікнами, а й те, що її здивувало.

Переїзд у село разом із тваринами

Свою історію про життя в селі українка розповіла в ютубі Аніка & Co.

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Авторка розповіла, що вже близько місяця живе у сільській хаті разом із чотирма котами та двома собаками. За її словами, попри постійні дощі та побутові труднощі, життя у селі їй досі не набридло.

Вона показала ранкові прогулянки зі своїми тваринами та зізналася, що вже звикла до спокою після життя у Києві. Особливо її вразила тиша та відсутність постійного шуму від обстрілів.

Ремонт почався з кухні та старої печі

Жінка розповіла, що вирішила почати ремонт із кухні після візиту газової служби. Фахівці підтвердили, що котел можна перенести у кухню за дотримання певних вимог, а стару котельню переоблаштувати під санвузол.

Спочатку вона планувала просто зашпаклювати стіни, однак під час роботи з'ясувалося, що в печі та стінах є великі тріщини й дірки. У результаті довелося використовувати глину замість шпаклівки.

За словами авторки, чим довше вона намагалася вирівнювати поверхню, тим більше переконувалася, що ідеального ремонту не вийде. Тому вона вирішила залишити частину стін навмисне нерівними та "рукотворними".

У стінах знайшла сліди старих технологій

Під час ремонту жінка помітила, що стара глина у стінах містить дрібну солому, а також припустила, що колись для будівництва могли використовувати кінський гній. Це нагадало їй історії з дитинства, коли бабуся просила збирати матеріал для ремонту хати та господарських споруд.

Вона також показала старі дерев'яні балки та пояснила, що хоче зберегти їх у природному вигляді. За її словами, саме глина могла допомогти дереву добре зберегтися протягом багатьох років.

Старі вікна та проблеми з деревами

Окремою проблемою стали старі дерев'яні вікна. Жінка помітила, що одна з рам просіла, через що скло перекосилося. Міняти вікна вона поки не планує, тому шукає спосіб тимчасово відремонтувати конструкцію власноруч.

Також жінка самостійно обрізає старі дерева на подвір'ї. Вона розповіла, що використовує акумуляторну пилку та секатор, а частину деревини відкладає на дрова на випадок, якщо доведеться зимувати у селі.

Через обстріли повернулася з села до Києва

На початку червня жінка на кілька днів повернулася до Києва разом із тваринами. Вона зізналася, що після життя у селі їй не хотілося повертатися у місто, однак після чергового масованого обстрілу все ж поїхала до квартири.

Там вона виявила, що через вибухову хвилю знову пошкодило кріплення вікна, яке залишалося відкритим на провітрювання. Попри це, найбільше її хвилював стан старого собаки, який важко переніс переїзди між містом і селом.

Життя жінки у сільській хаті: дивіться відео

Що відомо про облаштування іншого старого будинку?

Родина переїхала з Києва у стару сільську хату два роки тому, щоб створити більш автономне життя з власним господарством та незалежними комунікаціями. За цей час занедбана ділянка перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який власники планують розширювати.

Сім'я свідомо обрала будинок без сучасних зручностей і поступово облаштовує його власними силами, паралельно займаючись фермерством та вирощуванням винограду. Власники кажуть, що не романтизують сільське життя, адже воно потребує постійної праці, однак хочуть побудувати незалежний побут далеко від міської метушні.