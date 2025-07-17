Жінка за великі гроші продала маленький будинок, який був символом незламності: як їй це вдалося

Жителька Австралії продала свій маленький будиночок за 8 мільйонів доларів. Річ у тому, що її дім повністю оточили багатоповерхівки. Після років відмов австралійка все ж поступилася забудовникам.

Жінка зі Сіднея, яка свого часу вимагала 20 мільйонів доларів за свій скромний двокімнатний будинок, затиснутий між сучасними багатоповерхівками, нарешті продала його. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

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Чому жінка тривалий час не продавала будинок?

Нерухомість, розташована за адресою Вокер-стріт, 16 у передмісті Родос, була останнім окремим одноповерховим будинком на вулиці, де тепер домінують багатоповерхівки та хмарочоси.

Протягом тривалого часу будинок символізував опір масовій забудові – власниця не піддавалася тиску девелоперів. Попри все, у помешканні досі зберігся вуличний туалет.

Ділянка площею 676 квадратних метрів становила значний інтерес для забудовників. Родос, колись передмістя зі спокійною забудовою, нині перетворився на щільно забудований житловий район із численними багатоповерхівками.



Приватний будинок серед багатоповерхівок / Фото realestate.com.au

У 2022 році будинок здавали в оренду за 900 доларів на тиждень. Тоді літня господиня відмовилася від численних пропозицій забудовників, наполягаючи на ціні у 20 мільйонів.

Жінка також тривалий час вела суперечку з великим забудовником Billbergia, який стояв за реалізацією проєкту Rhodes Central, намагаючись заблокувати розширення забудови поблизу її ділянки.

Та, зрештою, після багаторічного спротиву, вона погодилась на продаж і все ж отримала значний прибуток.

За скільки вдалося продати дім?

Аукціон, що відбувся минулими вихідними, зібрав понад 150 учасників. Торги почалися з 6 мільйонів доларів і завершилися на рівні 8,15 мільйона.

Ми очікували, що ціна буде в межах 7 – 7,5 мільйона. Учасників було багато, але це було схоже на гру в хованки серед них у натовпі. Це був унікальний об'єкт, останній на вулиці, але ми продали його за неймовірну ціну,

– заявила агентка з продажу Ванесса Кім.

Попри скромне планування з двома спальнями та однією ванною кімнатою, величезний потенціал ділянки зробив її бажаним об'єктом для інвесторів.