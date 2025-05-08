Жінка оригінально помстилася чоловікові після розлучення, збудувавши одне цікаве житло

У Сієтлі продають унікальний будинок з цікавою історією. Подейкують, що його збудувала розлючена жінка, щоб помститися своєму чоловікові.

Цей будинок, що на фото здається нічим не особливим, насправді є крихітним і дуже вузьким. Його ширина становить близько 1,4 метра, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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Жінка отримала крихітну ділянку й розлютилася

Житло, що неофіційно називають "Будинком злості", збудували ще в 1925 році. Завдяки своїй нетиповій історії воно стало міською легендою і символом нестандартної реакції на розлучення.

Як розповіла нинішня власниця, будинок з'явився внаслідок запеклого конфлікту між колишнім подружжям. Жінці після розлучення дісталася лише невелика трикутна ділянка площею 287 квадратних метрів. Вона звернулася до колишнього чоловіка, щоб він чи його сусід викупив землю за розумною ціною, але отримала відмову.



Крихітний і дуже вузький будинок / Фото Realtor.com

Розлютившись, жінка вирішила таки побудувати на крихітному клаптику землі повноцінне житло. А в процесі вона ще й загородила вигляд на двір, зіпсувавши потенційну цінність сусідньої ділянки.

За скільки продають будинок

Через те, що ділянка була трикутна, будинок має дивну клиноподібну форму. Попри скромну площу, 80 квадратних метрів, там помістилися дві спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня і навіть окремий вхід.

У 1980-х роках будинок зазнав значної реконструкції. Власники оновили колір фасаду, дах, змінили комунікації та зробили ремонт на кухні. Однак його оригінальне планування залишилося недоторканими.



Будинок на карті / Скриншот Google Maps

Теперішня власниця, яка купила будинок у 2019 році, називає його "маленьким шматком сиру". Вона поділилася, що жити в ньому насправді зручно, попри вузькі кути. Його вартість становить 799 тисяч доларів.