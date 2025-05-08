Этот дом, что на фото кажется ничем не особенным, на самом деле является крошечным и очень узким. Его ширина составляет около 1,4 метра, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com.

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Женщина получила крошечный участок и разозлилась

Жилье, что неофициально называют "Домом злости", построили еще в 1925 году. Благодаря своей нетипичной истории оно стало городской легендой и символом нестандартной реакции на развод.

Как рассказала нынешняя владелица, дом появился вследствие ожесточенного конфликта между бывшими супругами. Женщине после развода достался лишь небольшой треугольный участок площадью 287 квадратных метров. Она обратилась к бывшему мужу, чтобы он или его сосед выкупил землю по разумной цене, но но получила отказ.



Крошечный и очень узкий дом / Фото Realtor.com

Разозлившись, женщина решила таки построить на крошечном клочке земли полноценное жилье. А в процессе она еще и загородила вид на двор, испортив потенциальную ценность соседнего участка.

За сколько продают дом

Из-за того, что участок был треугольный, дом имеет странную клиновидную форму. Несмотря на скромную площадь, 80 квадратных метров, там поместились две спальни, две ванные комнаты, кухня, гостиная и даже отдельный вход.

В 1980-х годах дом подвергся значительной реконструкции. Владельцы обновили цвет фасада, крышу, изменили коммуникации и сделали ремонт на кухне. Однако его оригинальная планировка осталась нетронутыми.



Дом на карте / Скриншот Google Maps

Нынешняя владелица, которая купила дом в 2019 году, называет его "маленьким куском сыра". Она поделилась, что жить в нем на самом деле удобно, несмотря на узкие углы. Его стоимость составляет 799 тысяч долларов.